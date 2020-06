Großenheidorn/Steinhude

Die Polizei Wunstorf registriert seit März eine Serie von Diebstählen in Großenheidorn und Steinhude. Sieben Fälle sind bisher bei der Polizei angezeigt.

Nach Information der Polizei datieren die ersten Fälle von Ende März. Letzter Fall war der Diebstahl eines Stand-up-Paddling-Boards in Steinhude am 4. Juni. Ziele der Täter waren offen stehende Garagen, Gartenschuppen und Carports. Auffällig ist, dass die Täter vorwiegend dort Objekte auskundschaften, wo sie Wassersportgeräte vermuten. Darum vermutlich auch in den nahe am Steinhuder Meer gelegenen Ortschaften Steinhude und Großenheidorn.

Sportgeräte im Fokus

Die Täter scheinen nach Angaben der Polizei offensiv nach Freizeit- und Sportgeräten Ausschau zu halten. Im Fokus sind Boards für Stand-up-Paddling und Kajaks. „Es ist zu vermuten, dass bereits am Tatort die Luft aus den Gegenständen gelassen wird, um damit einen besseren Abtransport gewährleisten zu können“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Gesucht: Roter Transporter

Die Polizei hat Bestohlene und Nachbarn befragt. Erstes Ergebnis der bisherigen Ermittlungen ist, dass offenbar mehrmals ein roter Kleintransporter mit dem Kennzeichen WAF für Warendorf in Nordrhein-Westfalen gesehen wurde. Das Fahrzeug soll betont langsam fahrend in den beiden Ortschaften beobachtet worden sein.

Garagen und Schuppen abschließen

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit. Sollte das Fahrzeug irgendwo gesehen werden, hoffen die Ermittler zeitnah um einen Hinweis von Anliegern. Die Polizei ist unter Telefon (05031) 95300 erreichbar. Um Tätern den leichten Zugriff auf solche Freizeitgeräte zu erschweren, rät die Polizei, die Geräte mit geeigneten Diebstahlsicherungen auszustatten, Garagen nicht offen stehen zu lassen und Gartenschuppen abzuschließen.

Von Markus Holz