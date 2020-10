Wunstorf

In Wunstorf ist derzeit eine Bande von Taschendieben aktiv. Die Polizei ruft deshalb dazu auf, vor allem beim Einkauf aufzupassen. Denn seit Anfang des Monats ereignen sich solche Diebstähle vor allem in größeren Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten vermehrt. Zumeist versuchen die Diebe, an die Geldbörsen zu kommen. „Die Täter haben dabei gezielt ältere Bürger im Visier, lassen aber auch günstige Gelegenheiten nicht außer Acht“, sagt Thorsten Bösert, der Leiter des Wunstorfer Kriminalermittlungsdienstes. So griffen sie einmal auch in eine geöffnete Heckklappe eines Autos.

Die Polizei ermittelt nun, um die Bande möglichst schnell identifizieren und stoppen zu können. Bisher hat sie nur vage Beschreibungen. Deshalb wären weitere Zeugenhinweise hilfreich, die das Wunstorfer Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegennimmt.

Von Sven Sokoll