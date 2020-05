Wunstorf

Die Polizei Wunstorf warnt vor einer Betrugsmasche, bei der es in einigen Fällen schon zu einem finanziellen Schaden gekommen ist. Vornehmlich ältere Bürger in Wunstorf und den Ortsteilen werden nach Angaben des Kommissariats am Telefon mit einem versprochenen großen Gewinn dazu aufgefordert, sogenannte „Online-Gutscheine“ zu erwerben oder eine Summe von 3900 Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen.

Der oder die Anrufer geben sich dabei als Firmennotar aus und erklären, dass die Einzahlung des Betrags Voraussetzung dafür sei, einen Bargeldgewinn in Höhe von 150.000 Euro zu erhalten. Die angebliche Firma, zu der die Anrufer gehören sollen, wechselt laut Polizei.

