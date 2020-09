Wunstorf

Eine Fahrradfahrerin ist am Freitagabend betrunken auf der Langen Straße in Wunstorf gefahren. Die Polizei kontrollierte die 59-jährige Wunstorferin gegen 20.45 Uhr und ließ sie in das Alkoholtestgerät pusten. Dabei hatte sie mehr als zwei Promille im Atem. Die Polizei leitete eine Strafverfahren ein, weil Radfahrer ab einer Grenze von 1,6 Promille nicht mehr fahren dürfen. Der Radfahrerin droht eine Geldstrafe.

Von Sven Sokoll