Polizei sperrt am Pfingstmontag Zufahrt nach Steinhude

Wegen des starken Besucheraufkommens in Steinhude musste die Polizei gemeinsam mit der Stadt am Pfingstmontag einschreiten. Sie stellten in der Mittagszeit fest, dass die vorgeschriebenen Mindestabstände zum Schutz vor Corona-Infektionen in vielen Bereichen des Ortes bei sonnigem Wetter kaum noch eingehalten werden konnten. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Besucher aufgefordert, Steinhude möglichst bald zu verlassen.

An den Zufahrten, unter anderem am Großenheidorner Ortseingang, sperrte die Polizei ab 14 Uhr die Zufahrt für Tagesbesucher ans Steinhuder Meer. Die Weiterfahrt war nur für Einheimische nach Ausweiskontrollen möglich, die zu Wartezeiten von mehr als einer halben Stunde führten. Auch im Radio hörten Autofahrer, dass sie nicht nach Steinhude fahren sollten.

Von Sven Sokoll