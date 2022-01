Hannover/Wunstorf

Ein ICE mit Fahrtziel Köln musste am Sonnabend eine längere Zwangspause am Wunstorfer Bahnhof einlegen. Nach Angaben der Polizei Hannover hatte es an Bord einen Verdacht auf eine sogenannte unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) gegeben. Der Sprengstoffverdacht bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Nachdem der Intercity-Express dort gestoppt hatte, durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei den Zug mit Spürhunden. Während der Maßnahme mussten nach Polizeiangaben etwa 100 Passagiere aussteigen und am Bahnhof warten.

Fahrt mit Verspätung fortgesetzt

Nach gut einer Stunde war die Maßnahme beendet. Die Fahrgäste konnten wieder in den ICE steigen und die Fahrt in Richtung Köln wurde mit erheblicher Verspätung aber sicher fortgesetzt. Was genau zum Sprengstoffverdacht geführt hatte, dazu macht die Polizei derzeit keine Angaben – die Ermittlungen laufen noch.

Von Manuel Behrens