Kolenfeld

Ein 27-jähriger Kolenfelder war am Sonnabendnachmittag just aus seiner Kutsche ausgestiegen, da gingen ihm offenbar die Ponys durch, die das Gefährt zogen. Sie liefen samt Kutsche auf den Parkplatz des TSV in Kohlenfeld. Dort stieß die Kutsche schließlich mit einem geparkten BMW zusammen. Ein Pony zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Polizei konnte zur Schadenshöhe am Sonntag sonst noch keine Angaben machen.

Von Sven Sokoll