Steinhude

Der Posaunenchor Steinhuder Meer unter der Leitung von Jörg Nickel spielt am Sonnabend, 18. Dezember, ab 18 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Petruskirche in Steinhude. Nachdem das Konzert 2020 ausfallen musste, können sich Besucher dieses Jahr unter Berücksichtigung der 2G-Regel erneut auf die Feiertage einstimmen lassen.

Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreicher Abend mit Musik, Gesang und weihnachtlichen Anekdoten. Neu im Programm des Posaunenchors ist das Stück „Herrscher des Himmels“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Chimes-Chor vervollständigt Klangkulisse

Wie in den vergangenen Jahren wird auch der Chimes-Chor der evangelischen Kirchengemeinde Bad Nenndorf unter der Leitung von Regina Heymann dabei sein. Mit ihren sanften Klängen bilden die Klangstäbe des Chimes-Chors einen Kontrast zu den kräftigen Blasinstrumenten des Posaunenchors und vervollständigen so das Klangbild des Konzerts.

Einlass zum Konzert ist ab 17.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Chöre freuen sich jedoch über eine kleine Spende.

Von Paul Lukas Primke