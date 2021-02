Genau vor zwölf Monaten ist das Coronavirus in der Region angekommen. Es gibt aus dieser Zeit nicht viel Positives zu berichten – oder doch? In fünf persönlichen Geschichten erzählen Menschen aus Hannover und dem Umland, warum für sie das vergangene Jahr auch etwas Gutes hatte. Marcus Nülle aus Steinhude musste zwar in Kurzarbeit gehen – konnte sich deshalb aber mehr um seine Tochter Emma kümmern.