Auf ihrer Haut sind Bilder und Worte verewigt, Lebensgeschichten im Miniaturformat. In einer großen Fotoaktion in den sozialen Netzwerken zeigen Tätowierer, was sie haben. „Ihr macht uns nackt“ ist die Protestaktion im Lockdown betitelt. Auch Andy Groß aus Wunstorf ist dabei. Sein Foto ist bei Facebook am ersten Tag schon mehr als 1000-mal mit „gefällt mir“ markiert und mehr als 1500-mal geteilt worden – eine Welle der Solidarität, die ihm gut tut.

Erst im November 2019 hat der Hautkünstler sein Studio „Sputnik Tattoo“ an der Johanneskirche in der Barne eröffnet. „Damit habe ich mir einen Traum erfüllt“, sagt der 42-Jährige, der zuvor bei der Telekom gearbeitet hat. In den vergangenen 15 Monaten habe er nur acht Monate arbeiten dürfen. Und der versprochene finanzielle Ausgleich lässt auf sich warten: „Gestern ist die Novemberhilfe gekommen, Dezember schon ein paar Tage vorher“, schildert er. Was die Zeit ab Januar betrifft, warte der Steuerberater noch auf Vorgaben für weitere Anträge. „Da bekomme ich aber ohnehin nur noch 90 Prozent der Fixkosten erstattet“, sagt Groß.

Künstler ärgert sich über Schmuddel-Image

Er selbst könne überleben, weil seine Frau ebenfalls arbeite, sagt Groß, der auch schon Ersparnisse opfern musste. Für etliche Kollegen kämen die Hilfen aber zu spät. Mit ihnen will er sich solidarisch zeigen. Gleichzeitig ärgere es ihn maßlos, dass aus seiner Sicht die Tattoo-Studios offenbar weiterhin als schmierige, verruchte Subkultur gelten. Im Statement zu seinem Foto schreibt er: „Ich fordere die sofortige Öffnung aller Tattooshops, Kosmetikstudios und der Gastro“, und fährt fort: „Lasst euch zeigen, dass wir verantwortungsvoll arbeiten und so bei der Bekämpfung der Pandemie helfen können, ohne weitere Steuern auszugeben.“

Entgegen dem Subkultur-Image seien Tätowierer Väter und Mütter, Geschäftsleute, Steuerzahler und Menschen mit Ängsten und Sorgen, betont Groß. Bereits vor der Pandemie hätten die meisten Tätowierer in Hygienekonzepte investiert. Er selbst arbeite allein im Studio, empfange ein bis zwei Kunden täglich. „Ein Frisör hat bis zu 10 bis 15 Kunden am Tag – wie wollt ihr das denn alles noch vermitteln?“, fragt Groß. Nach den Blumengeschäften dürfen ab dem 1. März Frisöre ihre Salons wieder öffnen, Kosmetik- und Tattoo-Studios aber nicht.

Er sei kein Corona-Leugner, betont Groß. „Corona ist Realität! Dennoch mahnen wir einen verantwortungsvollen Umgang mit der Wirtschaft und dem Mittelstand an!“

Groß ist aktiv in den sozialen Medien, lässt sich auch gern mal besondere Aktionen einfallen. „Guerilla Marketing“, nennt er das. In der Vorweihnachtszeit hat er individuelle Christbaumkugeln bemalt und 500 Euro vom Erlös an die Tafel gespendet. Sein Kundenstamm könne sich sehen lassen: Auf seiner Warteliste für einen Termin stünden 230 Leute, sagt er.

