Hannover/Wunstorf

Dramatischer Vorfall in der Psychiatrie Wunstorf: Eine Patientin der Einrichtung soll eine 66-jährige Frau umgebracht haben, die mit ihr auf derselben Station lebte. Die Tat ereignete sich bereits Mitte Juni, aber erst auf HAZ-Anfrage bestätigten Polizei und das Klinikum Region Hannover (KRH) als Betreiber jetzt den tödlichen Angriff. Die schon früher verhaltensauffällige 63-Jährige soll nun in der forensischen Psychiatrie untergebracht werden – für die Hinterbliebenen der Getöteten viel zu spät.

Halina H. starb bereits am 12. Juni in ihrem Bett auf der geschlossenen Gerontopsychiatrie für Menschen ab dem 59. Lebensjahr. Die nach HAZ-Informationen unter einer Schizophrenie-Form leidende Mitpatientin lebte im Nachbarzimmer und soll die 66-Jährige qualvoll erstickt haben. „Wir bekamen morgens den Anruf und waren geschockt“, berichtet Irina H., Schwiegertochter der Getöteten. Nur zwei Tage zuvor sei Halina H.s Mann noch in der Psychiatrie gewesen und ging mit ihr spazieren. „Da war sie schon schweigsam“, sagt Irina H., „vielleicht ahnte sie etwas.“

Sollte Fall geheim gehalten werden?

Besonders schlimm findet die Schwiegertochter, dass der Fall aus ihrer Sicht geheim gehalten werden sollte. „Die Patientin soll schon länger auffällig gewesen sein“, sagt Irina H. Der Vorwurf: Hätte die Klinik früher reagiert und die 63-Jährige gesondert untergebracht, könnte Halina H. noch leben. „Man muss die anderen doch auch schützen“, sagt die Schwiegertochter. Auf HAZ-Anfrage bestreitet die Polizei allerdings, den Fall vertuscht zu haben. Vielmehr hätten die Beamten aufgrund des sensiblen Umfelds der Klinik auf eine entsprechende Mitteilung verzichtet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, bestätigt die Untersuchungen gegen die 63-Jährige. „Wir ermitteln wegen Totschlags.“ Derzeit liefen die Prüfungen, die Beschuldigte bis auf Weiteres in der forensischen Psychiatrie unterzubringen – also in dem Teil, in dem Patienten leben, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung erhebliche Straftaten begangen haben. Die endgültige und dauerhafte Unterbringung im sogenannten Maßregelvollzug kann erst nach einem Prozess und entsprechendem Urteil erfolgen. Klinge: „Es ist davon auszugehen, dass sie während der Tat wohl schuldunfähig war.“

Seit Jahren Patientin in der Psychiatrie

Hätte Halina H.s Tod aber tatsächlich verhindert werden können? Das KRH will den Vorfall gegenüber der HAZ nicht näher kommentieren. „Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Verschwiegenheitspflichten und der laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben machen können“, sagt Sprecher Steffen Ellerhoff lediglich. Nach HAZ-Informationen ist die Beschuldigte aber bereits seit Jahren immer wieder für längere Zeit Patientin in der Wunstorfer Psychiatrie. Doch die Erkrankung nahm nie so schwere Züge an, dass weitere Schritte nötig wurden – bis jetzt.

Strenge gesetzliche Hürden Der Umgang mit psychisch kranken Menschen ist kompliziert und an strenge juristische Vorgaben gekoppelt. Laut Dr. Marc Schröder (44), Experte für forensische Psychiatrie aus Hannover, gibt es mehrere Aspekte. Will ein Mensch sich beispielsweise das Leben nehmen, kann er mittels des niedersächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes betreuungsrechtlich untergebracht werden – auch gegen seinen Willen. „Das geht bei Eigen- oder Fremdgefährdung“, sagt Schröder. Ähnliches sieht das Bürgerliche Gesetzbuch vor, wenn etwa die betreuungsbedürftige Mutter nicht mehr trinkt oder isst. Beim Fall aus Wunstorf geht es aber eher um Paragraf 63 des Strafgesetzbuchs (StGB): Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. „Der ist für Straftäter, die Straftaten im Rahmen ihrer psychischen Erkrankung begangen haben und wieder begehen werden“, sagt Schröder. Entscheidend ist, dass der Täter „sicher vermindert schuldunfähig“ war. Die Unterbringung ist in der Regel dauerhaft oder bis keine Gefahr mehr besteht. StGB-Paragraf 64 wiederum regelt die Unterbringung in einer Entziehungsklinik, wenn eine Tat im Rausch von einem Suchtkranken begangen wurde. Die Wunstorfer Psychiatrie hätte die Frau auch nicht einschließen oder ans Bett fesseln können – dem steht das hohe Gut des Selbstbestimmungsrechts gegenüber. Diese einschneidende Maßnahme aus Sicherheitsgründen ist laut Schröder nur temporär erlaubt, „wenn ein Patient beispielsweise bei einem Ausraster massiv um sich schlägt“. Aber: Soll die Fixierung länger als eine halbe Stunde dauern, muss ein Richter den Vorgang anordnen. Und selbst vor einer Zwangseinweisung gibt es viele Schritte, die vorher zu ergreifen sind – etwa entsprechende Medikamente. Das Problem bei Schizophrenie umreißt Schröder so: „Sie entwickelt sich leise und schleichend.“

Möglicherweise litt die Patientin während der Tat an einer Wahnvorstellung. Das Krankheitsbild hat die Eigenschaft, plötzlich und unvermittelt aufzutreten. Deshalb hätte wohl nicht einmal eine engmaschige Kontrolle geholfen, Halina H.s Leben zu retten. Bereits 2018 war die mutmaßliche Täterin laut Staatsanwaltschaft in den Fokus gerückt, weil sie womöglich eine Patientin gestoßen haben soll. Diese erlitt einen Knochenbruch, starb wenig später aber eher untypisch an einem Herzinfarkt. „Aber das Verfahren wurde eingestellt“, sagt Klinge.

Von Peer Hellerling