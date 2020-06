Hagenburg

Eine „Grundsatzentscheidung“ müssen die Mitglieder des Hagenburger Rates treffen, wenn sie am Montagabend zusammenkommen. So steht es jedenfalls auf der Tagesordnung unter Punkt 4. Dabei geht es um den Bau eines Bürgerhauses. Das Projekt hatte in den vergangenen Monaten hohe Wellen geschlagen, vor allem in der CDU-Fraktion ging es stürmisch zu.

Die Sitzung findet im Mehrzweckhaus an der Steinhuder-Meer-Straße statt. Das ist eben jenes angejahrte Gebäude, das das neue Bürgerhaus überflüssig machen soll. Das Projekt „ Bürgerhaus“ als Heimat der Vereine, Gruppen und Verbände wabert seit Jahren durch den Flecken. Dass es jetzt finanziell in Reichweite kommt, ist dem Städtebau-Förderprogramm „Lebendige Zentren“ zu verdanken, in das Hagenburg aufgenommen wurde. Mit dem Bürgerhaus mittendrin soll die Steinhuder-Meer-Straße zu einem echten Mittelpunkt des Fleckens aufgehübscht werden. Am Montag will man den nächsten Schritt machen, dann geht es um den Entwurf, den Samtgemeinde-Architekt Oliver Grüttner verantwortet.

Das Mehrzweckhaus in Hagenburg ist in die Jahre gekommen – ein Bürgerhaus soll her. Quelle: Thomas Rocho

CDU-Politiker wollen Bürgerbefragung

Dass das Bürgerhaus kommt, hat der Rat im Mai des vergangenen Jahres mit großer Mehrheit beschlossen. Im Nachgang hatte es in der CDU-Fraktion jedoch größere Verwerfungen gegeben, weil den Ratsherren Marc-Philipp Drewes und Peter Rakelbusch das Projekt zu teuer ist. Als Alternative brachten sie den „Hagenburger Hof“ ins Spiel, der derzeit verpachtet ist.

Das CDU-Duo hat eine Bürgerbefragung zu dem Thema beantragt. Im Flecken gilt jedoch als wenig wahrscheinlich, dass Drewes und Rakelbusch mit ihrem Antrag durchkommen. Inmitten der hitzigen Diskussionen um das Bürgerhaus hatte der Fraktionsvorsitzende Jörg Zschetzsche entnervt das Handtuch geworfen, zu seinem Nachfolger wurde Heiko Bothe gewählt.

Projekt kostet zwei Millionen Euro

Die Planer rechnen mit Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro, von denen das Land zwei Drittel übernimmt; 666.000 Euro bleiben also an der Gemeinde hängen. Sie übernimmt nach der Eröffnung auch den Betrieb des Hauses, was – nach derzeitigem Stand – 25.000 Euro pro Jahr kostet. Es gibt einen Saal, der maximal 150 Personen fasst, aber teilbar ist, sodass kleinere Gruppen Platz finden. Die Planung des „Hauses für alle“ (Bürgermeister Dieter Eidtmann) ist in Abstimmung mit den 32 Vereinen erfolgt. Eine Abfrage hatte ergeben, dass sie das Bürgerhaus an 70 Tagen im Jahr für Veranstaltungen nutzen würden, die zwischen 30 und 150 Teilnehmern haben.

Wenn das Bürgerhaus auf dem Gelände des früheren Hallenbades eröffnet ist, wird das Mehrzweckhaus, in dem sich am Montag der Rat versammelt, abgerissen. Eine Sanierung, so hatte man schon 2015 entschieden, wäre unwirtschaftlich.

