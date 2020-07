Wunstorf

Für die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten hat der Verwaltungsausschuss einstimmig einen neuen Vorschlag gemacht: Der Rat soll in seiner Sitzung am Mittwoch, 15. Juli, Marija Vorona zur Nachfolgerin von Sandra Werner bestellen. Diese war Anfang April nach Halle/ Westfalen gewechselt.

45 Bewerbungen bis Mitte Juni

Nach einer ersten Ausschreibung konnte der Rat den Posten im Mai noch nicht wieder besetzen, weil die Favoritin abgesagt hatte. Daraufhin änderte die Stadt den Text und wies in der zweiten Ausschreibung deutlicher darauf hin, dass die Integrationsarbeit ein wichtiger zweiter Schwerpunkt der Stelle ist. Bis Mitte Juni gingen 45 Bewerbungen ein. Die Fraktionen vereinbarten, dass sich vier der Bewerberinnen am 22. Juni im Verwaltungsausschuss vorstellen sollten, wo die deutliche Entscheidung für Vorona fiel. Sie wohnt in Hannover und ist 29 Jahre alt.

Die Ratssitzung beginnt um 18 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule. Zuhörer müssen sich wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bis 15 Uhr an dem Tag unter Telefon (05031) 101253 anmelden.

Von Sven Sokoll