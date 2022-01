Wunstorf

„Ich bin richtig glücklich“, sagt Daniela Helbsing. Mehr als 300 Leute sind am Montagabend dem Aufruf eines Bündnisses „Wunstorf zeigt Gesicht – gegen Hetze und für die Demokratie“ gefolgt und haben eine Menschenkette rund um das Rathaus gebildet. Mit Helbsing hatten Marco Skoufis (FDP) und Majid Atris (SPD) zu der Demonstration aufgerufen – und sie waren überrascht von der großen Resonanz. Auf dem Platz vor Rathaus und Stadtkirche versammelten sich mehr und mehr Menschen.

Die Wunstorfer Facebook-Gruppe ist auch dabei. Quelle: Kathrin Götze

Statement gegen Parolen und Antisemitismus

„Wir haben uns vor rund einem Jahr diese sogenannte Mahnwache angeschaut, die vor der Kirche stattfand, und wir sind mit Kopfschütteln immer noch nicht fertig“, sagte Skoufis. Er und seine Mitstreiter hätten zeigen wollen, dass es in Wunstorf mehr gebe als „diese 80 Leute, die da Parolen rufen und antisemitische Sprüche von sich geben“. Ihm sei klar, dass nicht alle „Spaziergänger“ sich mit solchen Auswüchsen identifizierten. Dennoch habe man auch angesichts einer zunehmenden Bewegung und Unterwanderung in anderen Städten ein Statement setzen wollen – und die Demokratie schützen.

Rund 300 Demonstrantinnen und Demonstranten versammeln sich vor dem Rathaus. Quelle: Kathrin Götze

Dem schloss sich auch Wunstorfs Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) an. Diese „Spaziergänge“ seien schlicht eine Umgehung des Versammlungsrechts, man verweigere die Kooperation mit Ordnungskräften und mache sich stattdessen mit Corona-Leugnern gemein – und mit Leuten, die meinten, man lebe in einer „Corona-Diktatur“. „Dabei gibt es immer die Möglichkeit, einzelne Maßnahmen vor Gericht prüfen zu lassen“, sagte Piellusch. Er verstehe jede Kritik am Regierungshandeln und auch eine Müdigkeit, die viele angesichts der inzwischen fast zwei Jahre andauernden Pandemie verspürten. Dennoch habe er für Rechtsverstöße, Feindseligkeiten und Beleidigungen keinerlei Verständnis. Bei seinem Schlusssatz „Wir sind Wunstorf“ legte er die Betonung auf „Wir“.

Menschenkette reicht mehrfach ums Rathaus

Ähnlich äußerte sich die SPD-Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus – auch die Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber reihte sich in die Menschenkette ein. Neben weiteren Parteien war zudem das Bündnis „Wir sind Wunstorf – gemeinsam sind wir stark“ vertreten, das sonst Wohltätigkeitsaktionen, die sich über Facebook organisiert haben. Als es allerdings daran ging, mit Hilfe von Schals und Flatterbandstücken (um den Mindestabstand einzuhalten) die Menschenkette um das Rathaus zu schließen, stellte sich ein etwas wuseliges Chaos ein – sichtbar wurde aber, dass die Zahl der Demonstrantinnen und Demonstranten ausreichte, um das Gebäude mehrfach zu umrunden.

Die Polizei ist am Montagabend in Wunstorf stark vertreten. Quelle: Kathrin Götze

„Wir wollen nicht, dass sich das Unangenehme hier einschleicht“, sagte eine Demonstrantin im Vorbeigehen. Was das Impfen und die Impfpflicht angehe, gönne sie jedem seine Meinung, aber gegen antisemitische Sprüche und Gesten müsse man angehen. Er selbst habe vor Jahresfrist Demonstranten mit gelben Sternen und der Aufschrift „ungeimpft“ in Wunstorf gesehen, sagte Mitorganisator Skoufis. Wer so etwas trage, verharmlose den Holocaust, warnt er eindringlich.

Protest gegen Impfpflicht mit rund 70 Personen

Zur Demonstration mit AfD-Mitgliedern gegen eine Impfpflicht kommen bis zu 70 Frauen und Männer zusammen. Quelle: Kathrin Götze

Derartige Zeichen oder Parolen waren am Montagabend von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Gegendemonstration von Impfgegnern in der Fußgängerzone nicht zu hören. Weil beide Seiten demonstrierten, war auch ein großes Polizeiaufgebot vor Ort. Die Versammlungen liefen friedlich ab. Die Wunstorfer AfD-Politikerin Jessica Schülke fungierte als Versammlungsleiterin und musste vorab die Teilnehmenden auf Maskenpflicht und Abstandsgebote hinweisen. Tut mir Leid, das muss sein“, sagte sie. Rund 70 Frauen und Männer folgten dem Aufruf der Impfgegner.

Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Joachim Wundrak lief den Kurs auf verschlungenen Wegen rund um Alten Markt und Fußgängerzone mit. Er hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht, als er dagegen protestierte, von einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses ausgeschlossen zu werden, weil er nach eigenen Angaben nicht geimpft ist. Was das Ziel der Demonstranten ist, wurde an diesem Abend nicht recht klar. „Wir sind gegen die Impfpflicht“, sagte Versammlungsleiterin Schülke im Vorbeigehen. Auf weitere Ansprachen und Kundgebungen verzichte man heute, „nächste Woche wieder“, fügte sie hinzu.

Von Kathrin Götze