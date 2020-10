Wunstorf

Die Stiftskirchengemeinde hat zum Reformationstag am Sonnabend, 31. Oktober, die Regionalbischöfin Petra Bahr für eine Predigt nach Wunstorf geholt. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr nicht wie ursprünglich geplant in der großen Pausenhalle der Evangelischen IGS. Neuer Veranstaltungsort ist die Corvinuskirche, Arnswalder Straße 20. „Der Termin war schon lange vor Corona vereinbart“, sagt Pastor Volker Milkowski. Er freut sich, dass die Theologin aus Hannover auch jetzt daran festhält. Bahr hat auch die Schirmherrschaft zur 1150-Jahr-Feier von Stift und Stadt im nächsten Jahr übernommen.

Bis 2017 hat Bahr als Journalistin über den Themenbereiche Recht, Religion und Politik geschrieben und dabei gern deutliche Positionen bezogen. Sie plädiert auch dafür, dass Kirche sich immer wieder neu anpassen muss. Dabei sieht die Gemeinde sich in einer Linie mit ihr, hat sie doch in der jüngsten Zeit auch viele neue Angebote etwa in der Jugend- und Familienarbeit geschaffen.

