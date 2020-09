Steinhude

Die Regionsverwaltung will das Verfahren für das neue Landschaftsschutzgebiet „ Seefläche Steinhuder Meer“ fortsetzen. Für die Sitzung des Umweltausschusses am 16. September hat sie jetzt in einer überarbeiteten Vorlage auf 150 Seiten aufgelistet, wie sie mit den eingegangenen Vorschlägen umgehen will. Bei der großen Linie will sie bleiben, doch in einigen Details will sie nachbessern.

Mit der neuen Verordnung, die anders als die Vorgängerin nur die Seefläche umfasst, will die Region die Reihe neuer Verordnungen im Bereich des Binnensees abschließen, mit denen sie Gebiete mit einer wertvollen Tier- und Pflanzenwelt von der Natura-2000-Liste nach EU-Standards schützen muss. In den angrenzenden Bereichen wird künftig die alte Landschaftsschutzgebiet-Verordnung weiter gelten.

Unter anderem soll nun eine Zone hinter dem Wilhelmstein immer schon ab dem 15. September eines Jahres nicht mehr zu befahren sein, um Wasservögel zu schützen. Sonst beginnt das Winterfahrverbot erst im November. Das ist einer der Punkte, die bei den Kommunen, Touristikern und Wassersportlern für Widerstand gesorgt haben.

Wassersportler kritisieren Kreislauf

In einer der Einwendungen, die unter anderem von mehreren Segelvereinen unterzeichnet worden ist, spricht der Verfasser von einem „Perpetuum Mobile“. Ein Kreislauf sei entstanden, weil die Region mit neuen geschützten Flächen den Tierbestand dazu bringt, sich weiter auf dem See auszubreiten. Später habe das zur Folge, dass neue Sperrflächen damit begründet werden.

Kritik richtete sich auch gegen das hastige Verfahren. Die Region begründet das damit, dass das Umweltministerium eine Frist gesetzt hat, die noch ausstehenden Verfahren für Natura-2000-Gebiete bis zum 15. Oktober abzuschließen.

Charakter wird ergänzt

In die Beschreibung, wie sich das Gebiet derzeit auszeichnet, will die Region jetzt den Hinweis aufnehmen, dass insbesondere die Seefläche, Wilhelmstein, Badeinsel und die Mardorfer Strände sich in den Sommermonaten stark durch Tourismus, Wassersport und Erholung auszeichnen. Das war einigen zu kurz gekommen.

Organisierte Zeltlager will die Region auf der Badeinsel, das Drachensteigen dort und auch am Mardorfer Kite- und Surfstrand freistellen. Auch die Strände zu erneuern wird jetzt ausdrücklich zugelassen. Klargestellt wird auch, dass Rettungseinsätze immer möglich sind.

Regatten brauchen keine Genehmigung

Bei der generellen Pflicht, Veranstaltungen genehmigen zu lassen, heißt es zur Insel Wilhelmstein, dass das künftige Nutzungskonzept auch mit der Naturschutzbehörde abgestimmt wird. Danach müssen dann zu die einzelnen Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten, die sich innerhalb des Rahmens bewegen, keine Genehmigungen eingeholt werden.

Veranstaltungen auf der Seebühne bleiben nach Genehmigung weiterhin möglich. Quelle: Region Hannover

Auch die Formulierung zum Festlichen Wochenende fasst die Region noch einmal anders. Demnach ist klargestellt, dass die Veranstaltung nur eine Erlaubnis braucht. Die Veranstaltungen auf der Seebühne bleiben unter der gleichen Bedingung ebenfalls möglich. Wettfahrten und Trainingsregatten der Wassersportler brauchen keine Genehmigung, wie jetzt aufgenommen wurde.

Landwirtschaftskammer will Kormoran nicht schützen

Wegen der Fischerei drängt unter anderem die Landwirtschaftskammer darauf, den Kormoran nicht als schützenswerte Vogelart aufzustellen. Er soll verantwortlich dafür sein, dass die Fischbestände im Meer zurückgegangen sind. Die Naturschutzbehörde antwortet darauf, dass auch der Kormoranbestand sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert hat.

Kormorane haben in den vergangenen Jahre den Fischbestand am Steinhuder Meer reduziert. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild

Die Bereiche der Stege und Häfen sollen trotz anders lautender Forderungen im Gebiet bleiben, weil der Region sonst zu viele Bereiche nicht geschützt sind. Sie nimmt aber auf, dass die Betreiber nicht anzeigen müssen, wenn sie ihre Stege wegen der Winterpause ab- und später wieder aufbauen. Die Genehmigungspflicht baulicher Anlagen wird auf die Seefläche und die angrenzenden Uferbereiche beschränkt.

Die Betreiber von Stegen brauchen für den turnusmäßigen Auf- und Abbau keine Genehmigung. Quelle: Carola Faber (Archiv)

Umweltausschuss berät am 16. September

Der Umweltausschuss der Region wird am Mittwoch, 16. September, über die neue Verordnung beraten. Die Sitzung beginnt um 13 Uhr im Neuen Regionshaus in Hannover, Hildesheimer Straße 18. Die FDP hatte einen Antrag gestellt, die Betroffenen dabei in einer Anhörung zu Wort kommen zu lassen. In der vorhergehenden Sitzung am Dienstag, 8. September, einigten die Mitglieder sich aber darauf, dazu in einer erweiterten Einwohnerfragestunde die Möglichkeit zu geben.

Mit den bereits erfolgten Änderungen ist die FDP zumindest zufrieden. „Wir wollen uns aber für weitere Optimierungen einsetzen, hierunter vor allem für eine Verbesserung der Befahrensmöglichkeiten der Segler auf dem Steinhuder Meer“, teilte ihr umweltpolitischer Sprecher Daniel Farnung in einer Pressemitteilung mit.

