Region will einige gestrichene Regiobus-Fahrten wieder anbieten 

Wunstorf

Nach einigen Einschnitten in das Netz des öffentlichen Nahverkehrs im Dezember und darauf folgenden Protesten will die Region zum nächsten Fahrplanwechsel das Angebot wieder ausweiten. Davon wird auch das Wunstorfer Stadtgebiet profitieren. Dass die Region nun jährlich rund 1,5 Millionen Euro mehr ausgeben will, geht zum einen darauf zurück, dass sie mit Regiobus und Üstra die Nachfrage noch einmal überprüft hat.

Die Fahrplanänderungen resultieren aber auch daraus, dass Politik, Kommunen oder Fahrgäste entsprechende Anträge gestellt haben. „Auch das Ziel der Verkehrswende spielt eine Rolle“, heißt es in der Vorlage, die zunächst der Verkehrsausschuss der Region am Donnerstag, 14. Mai, beraten wird. Als die Kürzungen vor zwei Jahren beschlossen worden waren, musste Regiobus vor allem wirtschaftlicher werden, um eine europaweite Ausschreibung seiner Dienste zu verhindern.

Späte Fahrten sollen in Fahrplan zurückkehren

Alle Veränderungen bei den Fahrten in Wunstorf will die Region schon nach den Sommerferien am 27. August dieses Jahres in Kraft treten lassen. Bei dem Linienpaar 710/711 nach Steinhude soll künftig die Fahrt um 23.40 Uhr ab Wunstorf/ZOB täglich außer sonntags wieder fahren, die auch Hagenburg anbindet. Zuletzt waren dort in der Woche durchschnittlich 13 Fahrgäste an Bord, die zusätzlichen Fahrten kosten 20.200 Euro im Jahr.

Auch im Butteramt waren späte Fahrten auf dem Linienpaar 740/741 gestrichen worden. Für 17.900 Euro im Jahr sollen nun auch wieder um 23.40 Uhr ab ZOB und um 0.03 Uhr ab Niengraben Busse fahren, in denen zuletzt immer durchschnittlich vier Passagiere saßen.

Sonnabends wieder stündlich nach Kolenfeld

Aus Kolenfeld waren nach dem Fahrplanwechsel besonders viele Beschwerden laut geworden. Dort soll nun sonnabends zwischen 11 und 22 Uhr wieder jede Stunde ein Bus der Linie 760 unterwegs sein, für 19.900 Euro im Jahr. 2019 hatten die Betreiber durchschnittlich 15 Fahrgäste bei jeder Fahrt gezählt. Und auch wer spät noch unterwegs sein will, kann nun sonntags bis donnerstags wieder die Fahrt um 23.22 Uhr ab IGS nutzen. Die Region gibt dafür jährlich 14.200 Euro für durchschnittlich zehn Nutzer pro Fahrt aus.

Auf der Linie 780 zwischen Wunstorf und Luthe können die Fahrgäste künftig auch weitere abendliche Fahrten nutzen. Sonnabends soll ein Bus zusätzlich wieder um 21.38 Uhr ab ZOB und um 21.42 Uhr ab Luthe fahren, was rund 1800 Euro im Jahr gekostet hat. Je nach Richtung nutzten im vergangenen Jahr noch fünf bis zehn Gäste diese Fahrten. Außerdem soll auf der Linie 780 an den Wochentagen Sonntag bis Donnerstag wieder ein Bus um 23.28 Uhr eine Fahrt antreten und dabei nach den Erfahrungen im Mittel fünf Passagiere mitnehmen. Hierfür will die Region 1800 Euro im Jahr ausgeben.

Bei einer Umfrage der CDU Luthe hatten die Teilnehmer allerdings vielfach auch kritisiert, dass die Ankunfts- und Abfahrtzeiten von Luther Bussen und Bahnen in Wunstorf nicht mehr gut aufeinander abgestimmt sind.

Von Sven Sokoll