Seit Anfang Dezember verhüllt ein Baugerüst Wunstorfs ältesten Steinbau, den Röbbigsturm an der Stiftsstraße. Seitdem wird das Dach erneuert und auch an der Fassade muss einiges getan werden: Das Maurerunternehmen Kraft aus Springe muss Fugen erneuern sowie kaputte und erodierte Sandsteine austauschen. Das Baumaterial stammt auch heute noch aus dem Sandsteinbruch in Obernkirchen.

Für Maurermeister Sandro Kraft gibt es mehr zu tun als vorher gedacht: So musste der alte Schornstein abgerissen und ein neuer gebaut werden. „Das konnte man auf den ersten Blick nicht sehen“, sagt Kraft. Mitte Februar sollen die Arbeiten beendet sein.

Ein Maurerunternehmen musste Sandsteine aus der Fassade austauschen. Quelle: Manuel Behrens

Bauherr Johann von Hölle ließ den Röbbigsturm 1569 errichten. Seinen Namen erhielt das Renaissancebauwerk durch seinen späteren Besitzer, den Pfalzgrafen Röbbig von Hallerspring (1655). Im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude zunächst in einen Kornspeicher umfunktioniert, bevor es zwischen 1883 und 1907 als Rathaus diente. Inzwischen ist der Röbbigsturm in Privatbesitz und wird von einer Familie bewohnt. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, musste vor Beginn der Arbeiten eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde eingeholt werden.

