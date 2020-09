Wunstorf

Die Stadt will neue Strategien entwickeln, damit künftig mehr Wunstorfer auf das Fahrrad zurückgreifen, wenn sie Strecken zurücklegen müssen. Dazu soll nach dem Wunsch des Rates eine Runder Tisch mit Fachleuten entstehen. Der Bauausschuss berät in seiner Sitzung am 17. September über seine Aufgaben und die Zusammensetzung.

Wunstorf hat zwar schon ein Radverkehrskonzept, aber das ist mehr als 30 Jahre alt. Damals waren aber noch keine Fahrer mit E-Bikes unterwegs. Auch die Standards bei den Einrichtungen für Radfahrer sind gestiegen und damit die Ansprüche ihrer Nutzer. Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass sich in vielen Stellen der Stadt die Verkehrsflüsse ändern, wenn die Nordumgehung gebaut ist. Diese Chance lässt sich nutzen, um das Angebot für Radfahrer zu verbessern.

Radfahren sollen attraktiver werden

„Ziel ist es, den Alltagsradverkehr in Wunstorf stärker zu fördern und ein attraktives Angebot für alle Fahrradfahrenden zu schaffen“, schreibt die Verwaltung. Dabei meint sie nicht nur die Infrastruktur, sondern auch Wegweiser, Öffentlichkeitsarbeit und Serviceangebote. Außerdem muss das Radverkehrsnetz gut mit anderen Verkehrsmitteln verknüpft sein.

Konkreter könnten einzelne Aufgaben sein, die Ortsteile besser an die Kernstadt und den Bahnhof anzubinden. Die Planer sollen einen Standard für die wichtigen Radverbindungen definieren und damit prüfen, wo in der Stadt noch etwas nachzubessern ist. In Verbindung mit E-Bikes muss dabei berücksichtigt werden, dass ihre Fahrer einen größere Reichweite haben, und sich bei den Abstellanlagen die Ansprüche ändern.

40.000 Euro stehen für Konzept bereit

Der geplante Runde Tisch Radverkehr soll fachlich beraten, wenn das neue Radverkehrskonzept entsteht. Ihm sollen neben Vertretern der Fraktionen und Fachleuten aus dem Baureferat, von der Region Hannover und der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auch der ADFC und der Arbeitskreis der Stiftskirchengemeinde angehören, der sich auch schon mit dem Radverkehr befasst. Der Bauausschuss hatte schon vor einem Jahr den Runden Tisch beschlossen, doch die Verwaltung wollte zunächst den Wechsel an der Spitze des Baureferats abwarten.

Nach dem ersten Kennenlernen soll der Arbeitskreis dazu beitragen, ein neues Radverkehrskonzept neu auszuschreiben. Die Verwaltung wird dazu Schwerpunkte für den Aufgabenkatalog vorschlagen. Der Arbeitskreis wird die Liste beraten, bevor die externen Gutachter ans Werk gehen. Im Haushalt des nächsten Jahres stehen 40.000 Euro zur Verfügung, um das Konzept von Gutachtern erarbeiten zu lassen. Seine Ortskenntnis soll der Runde Tisch aber auch danach weiter einbringen, wenn das neue Konzept sich weiter entwickelt.

Der Bauausschuss tagt am Donnerstag, 17. September, ab 18 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Barnestraße 80.

ADFC erkundet das Fahrradklima Die Stadt ruft dazu auf, sich am großen Fahrradklimatest des ADFC zu beteiligen. Bis zum 30. November erhebt der Verband bundesweit Informationen dazu, für wie fahrradfreundlich die Radler ihre Umgebung einschätzen und welche Probleme sie sehen. Wer teilnehmen will, findet den Fragebogen auf der Seite www.fahrradklima-test.adfc.de. Gerade vor dem Hintergrund des neuen Radfahrkonzepts erhofft auch die Stadt sich wichtige Erkenntnisse daraus. „Die Ergebnisse des Fahrradklimatestes können uns bei einer hohen Beteiligungsquote eine Orientierungshilfe bieten, wo es Verbesserungspotenzial in Wunstorf gibt“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt nach einer Pressemitteilung. Das Bundesverkehrsministerium fördert das Stimmungsbarometer des ADFC auch.

