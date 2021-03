Wunstorf

Die Mitglieder der Wunstorfer SPD haben über ihren Bürgermeisterkandidaten entschieden. In der Briefwahl haben sie klar Carsten Piellusch bestimmt. Der Erste Stadtrat erhielt von 224 gültigen Stimmen 153, das sind mehr als 68 Prozent. Ratsherr Martin Ehlerding errang nur 70 Stimmen, also gut 31 Prozent.

Das gab der Parteivorsitzende Torben Klant am Donnerstagabend in einer Videokonferenz bekannt. Dabei hatten sich Ratsfraktion und Ortsvereinsvorstand im Januar für Ehlerding ausgesprochen. Das Votum für den Ratsherrn und Großenheidorner Ortsbürgermeister war damals aber recht knapp ausgefallen, deshalb hatte der Sozialdezernent Piellusch gleich angekündigt, auch zu kandidieren.

Ein glücklicher Tag für Piellusch

In einer ersten Videokonferenz am 8. März hatten die beiden bei den Mitgliedern um deren Stimmen geworben. „Der Wettbewerb hat uns gut getan. Aber jetzt haben wir unseren gemeinsamen Kandidaten mit einem überzeugenden Ergebnis“, sagte Klant.

Dass er noch die Wende geschafft hat, freut Piellusch sehr, sagte er vom Parteisitz Rotes Lehmhaus aus: „Das ist ein glücklicher Tag.“ Er dankte für die starke Unterstützung, die er von vielen Seiten bekommen hat, aber auch Ehlerding für die faire Auseinandersetzung. „Ich denke, das war eine Zierde für die Partei. Jetzt geht es aber darum, sie wieder zu einen.“

Carsten Piellusch (54), Erster Stadtrat in Wunstorf, zieht für die SPD in den Bürgermeisterwahlkampf. Quelle: Screenshot (Markus Holz)

Dazu zählt für ihn auch, Ehlerding dabei zu unterstützen, wieder Ortsbürgermeister und Ratsherr zu werden. Er sieht die SPD aber auch darüber hinaus gut aufgestellt und ist überzeugt, dass sie bei der Kommunalwahl ein gutes Ergebnis erzielen kann. „Mein Ziel sind ein rotes Rathaus und ein roter Rat. Dort will ich gern all meine Kompetenzen und Erfahrungen einbringen, denn ich brenne für diese Stadt. Lasst uns eine neue sozialdemokratische Ära einleiten“, sagte er.

Ehlerding sieht auch das Positive

Nachdem Ehlerding vor zwei Monaten schon einmal die Kandidatur in Aussicht hatte, räumte er ein: „Sicherlich hätte ich heute gern in anderer Rolle gesprochen.“ In ein paar Tagen würden aber wohl auch positive Gedanken dazukommen. „Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie viele mir diese Aufgabe zugetraut haben“, sagte er.

Martin Ehlerding (34), Ortsbürgermeister in Großenheidorn – für ihn hat es nicht gereicht. Quelle: privat

Insgesamt hätten 334 Mitglieder abstimmen können. Die Wahlbeteiligung von 67 Prozent bezeichnete Klant als vergleichsweise gut und freute sich darüber. Die Stimmen waren am Nachmittag in der Wunstorfer Abtei ausgezählt worden. Dass die SPD so innovativ auf die Corona-Pandemie reagiert hat, ist für ihn auch ein Zeichen dafür, dass sie auf der Höhe der Zeit ist. Auch im Wahlkampf müsse die Partei wohl digitale Methoden nutzen, um zu den Menschen zu kommen.

Von Sven Sokoll