In der Wunstorfer Stiftskirche hat die Klosterkammer Hannover in dieser Woche mit der einjährigen Sanierung begonnen. Die Kirche ist eingezäunt worden und die ersten Arbeiten laufen. Die Stiftsgemeinde hätte trotzdem noch ihre Ostergottesdienste dort feiern können, doch die sind ja nun bedingt durch die Corona-Krise abgesagt.

Zu den ersten, die in der Kirche aktiv geworden sind, gehörten Thomas Reimann und Thorsten Wilkening vom Baubetrieb Kiltsch aus Apelern, die die Heizungsluftkanäle unter dem Boden sanieren. Das sollte am Anfang passieren, damit danach das Baugerüst für die weitere Innenraumsanierung längere Zeit auf den Zugängen stehen kann.

Die ersten Arbeiten laufen unter dem Boden der Stiftskirche. Quelle: Sven Sokoll

Frische Luft ist notwendig

Der insgesamt rund 65 Meter lange Kanal ist etwa einen Meter hoch, zu den Seiten hin wird es schon mal etwas enger. Damit beim Abklopfen des losen Putzes nicht zu viel Staub entsteht, wird der Kanal mit frischer Luft durchpustet, die an der Kirchentür angesogen wird. „Hier unten ist es recht feucht, sodass der Staub nicht ganz so schlimm war“, sagte Reimann.

Frische Luft von der Eingangstür versorgt die Arbeiter im Heizungsluftkanal. Quelle: Sven Sokoll

Nach dem Abklopfen werden die Stellen neu verputzt und der Rest des Innenraums gereinigt. Sein Kollege sagte: „Von Zeit zu Zeit tut es dabei aber gut, sich aufrecht hinzustellen.“ Das Unternehmen beschäftigt sich vor allem mit Altbausanierungen. „Das ist interessanter, als neue Gebäude zu errichten“, sagt Wilkening. Die wesentlichen, spätromanischen Strukturen der Kirche stammen aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts.

60 Kunstgegenstände werden ausgelagert

Am Donnerstag wurden außerdem Figuren aus dem hölzernen Altarschrein mit der Verkündigungszene abgebaut. „Wir haben insgesamt 104 Kunstgegenstände in der Kirche, von denen 60 ausgelagert werden“, sagt Bauleiter Oliver Gruba. Das Inventar der Kirche wird, so weit möglich, abgebaut und zum größten Teil in ein Depot im Kloster Wülfinghausen gebracht. Wenn die Gegenstände restauriert werden müssen, kümmern sich darum die eigene Klosterkammerwerkstatt in Hannover und weitere externe Firmen.

Die Figuren des Verkündigungsaltars aus dem Ende des 15. Jahrhunderts werden ausgebaut. Quelle: Sven Sokoll

Wenn nach Ostern alles ausgelagert ist, die ersten Elektroarbeiten erledigt sind und Holzeinhausungen die verbliebenen Einbauten schützen, wird ab Anfang Mai ein Gerüst aufgestellt, um an den oberen Bereiche des Innenraums gelangen zu können. Zufrieden ist auf Gruba mit der Resonanz auf die zwölf Ausschreibungen für unterschiedliche Gewerke, von denen fünf Aufträge schon vergeben sind. „Bisher liegen wir auch gut im Kostenrahmen“, sagte er. Die Kammer hatte mit Kosten von rund 800.000 Euro gerechnet.

Corona-Auflagen können Abläufe bremsen

Nun ist das Ziel, die Kirche Ostern 2021 fertig zu haben. Im Juni 2021 soll auch das Stifts- und Stadtjubiläum gefeiert werden. „Unter normalen Umständen ist das machbar“, sagte Gruba. Nun muss er aber sehen, wie sich die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus auf die Abläufe auswirken. „Zumindest ist die Kirche ja groß genug, damit die Handwerker bei der Arbeit genug Abstand halten können.“

Außerdem werfe ein altes Gebäude immer wieder neue Fragen auf. Während der Arbeiten wird auch noch zu klären sein, wie mit den Deckenmalereien zu verfahren ist, die die Vorgänger in der Mitte 19. Jahrhundert übergemalt haben. „Wir werden sie sicher nicht großflächig wieder herstellen, aber könnten sie an einzelnen Stellen zeigen“, sagte Gruba.

Gemeinde nutzt Stadtkirche – wenn sie darf

Nachdem erste Proben für den sonstigen Farbaufbau nicht erfolgreich waren, weil sich Salze aus dem Gemäuer an der Oberfläche abzeichneten, wurde der Aufbau noch einmal korrigiert. Das ist der Sinn der Probeflächen: Sonst wäre das Problem wohl erst bemerkt worden, wenn die 2000 Quadratmeter gestrichen sind.

Die Kirchengemeinde nutzt während der Arbeiten die Stadtkirche, muss ja aber auch erst mal wieder abwarten, bis Gottesdienst und Veranstaltungen wieder erlaubt sind. „Wir würden die Kirche zum Jubiläum gern wieder nutzen können“, schreibt die Stiftsgemeinde auf ihrer Internetseite und hofft deshalb auf zügige Fortschritte. Auf www.stiftskirche-wunstorf.de will sie auch die Schritte der Sanierung dokumentieren.

