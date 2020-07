Wunstorf

Die Sanierung der Wunstorfer Stiftskirche kommt in ihre Hauptphase. Nachdem die Klosterkammer Hannover als Eigentümerin Kunstgegenstände und Inventar ausgelagert oder gut geschützt hat, steht nun im Mittelschiff auch das erste Gerüst. Damit sollen die Handwerker den Innenraum auch unter der Decke überarbeiten können. Vor Ostern hatten die ersten Vorbereitungen für die Sanierung begonnen.

Derzeitig haben die Arbeiten allerdings schon einen Verzug von acht Wochen. Die Ausschreibungen sind zwar in den anderen Gewerken überall gut gelaufen, auch im erwarteten Kostenrahmen. Doch für die Elektroarbeiten brauchte die Klosterkammer zwei Anläufe, um eine Firma zu finden. „Die Firmen, die wir jetzt haben, machen aber alle einen sehr motivierten Eindruck. Wir müssen sehen, ob wir noch etwas aufholen können“, sagt Bauleiter Oliver Gruba. Das Ziel Ostern 2021 wird aber nicht mehr zu halten sein.

Anzeige

Weihnachtsgottesdienste sind nicht möglich

Die Elektro-Arbeiten im Boden mussten erledigt sein, bevor das Gerüst darauf entsteht. Wenn nun auch noch die Orgel eingerüstet ist, können die Putzarbeiten beginnen. Wenn der gröbste Dreck verschwunden ist, werden die jetzt eingehausten Kunstelemente in der Kirche gereinigt und bei Bedarf restauriert. Dann kehren auch die 60 Kunstgegenstände zurück, die ausgelagert worden sind.

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Galerie Während in der Stiftskirche Wunstorf das Gerüst aufgebaut ist, entsteht außen eine neue Erdung für die Blitzableiter.

Das Gerüste wird wohl bis Anfang nächsten Jahres stehen bleiben. Somit ist an Weihnachtsgottesdienste in einer noch nicht ganz fertigen Kirche, mit denen die Pastoren geliebäugelt hatten, nicht zu denken. Die Stadtkirche, in der die Stiftsgemeinde derzeit ausgewichen ist, bietet wegen der Corona-Abstandsregeln aktuell nur 31 Sitzplätze. „Derzeit trauen sich viele noch nicht wieder in die Kirche, aber zu Weihnachten darauf angewiesen zu sein, ist bitter“, sagte Pastor Thomas Gleitz.

Die Pastoren denken deshalb darüber nach, Video-Gottesdienste für unterschiedliche Zielgruppen anzubieten, die sich in der Corona-Zeit schon bewährt haben. Auch das ist eine Lehre daraus: Jetzt liegen auf Kosten der Gemeinde im Boden der Stiftskirche auch Kabel, die auch dort künftig Videoübertragungen möglich machen würden.

Ein Gerüst steht im mittleren Kirchenschiff. Quelle: Sven Sokoll

Keine Spendenaktion für Lampen

Die neue LED-Beleuchtungstechnik ist bestellt, soll die Kirche künftig in unterschiedliche Stimmungen versetzen und wird auch von der Gemeinde finanziert. „Eigentlich wollten wir dazu eine Spendenaktion starten, doch das finden wir in diesem Jahr nicht angemessen“, sagt Grätz. Während Corona in Teilen der Welt richtiges Leiden auslöse, könne in Wunstorf nicht Geld für Lampen gesammelt werden, so der Pastor. Die Verantwortlichen wollen aber dafür werben, dass die Mitglieder zum Jahresende ein freiwilliges Kirchgeld für den Zweck geben.

Außen ist der Boden am Fuß der Kirche fast rundum aufgerissen, ein neuer Ring um die Kirche erdet dort die Blitzableiter. Den offenen Teil nutzt das Landesamt für Denkmalpflege für archäologische Untersuchungen. Wenn Ende das Monats dabei auch der Bereich vor dem Turm im Westen frei ist, werden die Experten mit Interesse darauf achten, ob sie Überreste der Vorgängerkirche sehen. In dem 871 gegründeten Stift war Ende des zwölften Jahrhunderts die heutige Kirche in den wesentlichen Strukturen weitgehend neu gebaut worden.

Im Graben um die Kirche entsteht eine Erdung für die Blitzableiter. Er dient auch für archäologische Untersuchungen. Quelle: Sven Sokoll

Zumindest soll die Kirche weiterhin zum geplanten Höhepunkt der Jubiläumsfeiern von 1150 Jahren Stift und Stadt vom 18. bis 20. Juni im nächsten Jahr fertig sein. Wie groß sie tatsächlich ausfallen können, steht wegen Corona derzeit aber auch noch in den Sternen. „Die Vorbereitungen laufen derzeit etwas auf Sparflamme. Einige Veranstaltungen zu Jahresbeginn, die in der Kirche stattfinden sollten, mussten wir auch schon absagen“, berichtet Gleitz.

Von Sven Sokoll