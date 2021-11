Steinhude

Freunde klassischer Komponisten dürfen sich im kommenden Sommer auf ein Kulturereignis der besonderen Art freuen: Nachdem die Veranstaltung in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, spielt das renommierte Ensemble der Tschechischen Kammerphilharmonie am Freitag, 1. Juli 2022, ab 19 Uhr im Steinhuder Scheunenviertel nach eigenen Worten „zwei Highlights der klassischen Musik“ unter freiem Himmel.

Tschechische Kammerphilharmonie spielt „Die Vier Jahreszeiten“ in Steinhude

Den thematischen Schwerpunkt des Konzerts bildet Antonio Vivaldis Streichersuite „Die vier Jahreszeiten“, die vier Violinkonzerte zu einem Gesamtkunstwerk vereint. Jedes einzelne Konzert repräsentiert instrumental eine der vier Jahreszeiten und ihre jeweiligen Klänge – von heiterem Vogelgezwitscher im Frühling über Sommergewitter und herbstliche Jagdklänge bis zum behaglichem Prasseln des Kaminfeuers und rauen Winden im Winter.

Konzert endet mit Mozarts „Kleiner Nachtmusik“

Zum Abschluss spielt das Orchester eines der bekanntesten Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, „Eine kleine Nachtmusik“, im vom Komponisten vorgesehenen nächtlichen Ambiente.

Die Tschechische Kammerphilharmonie Prag hat seit ihrer Gründung 1996 über 650 Konzerte in verschiedenen europäischen Ländern gespielt. Bereits dreimal hat das Ensemble für seine Inszenierungen die „Goldene Schallplatte“ erhalten.

Karten sind bereits erhältlich

Karten für das Freiluftkonzert im Scheunenviertel sind ab 38 Euro an allen örtlichen Vorverkaufsstellen, telefonisch unter (0531) 346372 oder per Mail an tickets@paulis.de erhältlich. Weitere Informationen zum Vorverkauf gibt es auf www.paulis.de/info/kartenservice.html.

Von Paul Lukas Primke