Schüler der Fröbelschule Wunstorf packen Pakete für Johanniter-Weihnachtstrucker

Wunstorf

Seit vielen Jahren organisieren die Johanniter die Aktion Weihnachtstrucker. Dafür packen Kindergartenkinder, Schüler, Mitarbeitern von Unternehmen und viele andere Menschen in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete für notleidende Menschen in Südosteuropa. Auch die Klassen neun und zehn der Fröbelschule in Wunstorf haben sich in diesem Jahr an der Aktion beteiligt.

Die Idee dazu hatten die Brüder Jan und Sven Heckermann, die sich in ihrer Freizeit bei den Johannitern engagieren. Schnell überzeugten sie Mitschüler und Lehrkräfte der Lernförderschule, sich an der Aktion zu beteiligen. Die Paketzugaben bestanden unter anderem aus Hygieneartikeln wie Zahnbürsten, Zahnpasta sowie Handcreme, aber auch aus Mehl, Zucker, Schokolade, Brausetabletten und vielem mehr.

Die Klassenlehrer waren stolz und erfreut, wie zuverlässig und zügig alle Schüler die ihnen zugeteilten Sachen für die Pakete organisierten. Ende voriger Wochen übergaben die Schüler zwei volle Pakete an die Johanniter vom Ortsverband Wunstorf-Steinhuder Meer.

Weitere Informationen zur Aktion Weihnachtstrucker gibt es auf www.johanniter-weihnachtstrucker.de.

Von Anke Lütjens