2026 gibt es nach einem neuen Landesgesetz einen Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Doch die Vorbereitungen dafür laufen nur schleppend. Die Stadt Wunstorf muss ihr 2016 beschlossenes Umbauprogramm schneller umzusetzen – was bislang am Personalmangel scheitert.