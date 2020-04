Schwimmbecken des Freibads Wunstorf wird abgerissen

Wunstorf

Sieben Jahre nach der Schließung des Wunstorfer Freibads tut sich erstmals wieder baulich etwas auf dem Gelände: Die Stadt beginnt in drei bis vier Wochen damit, das Becken abzureißen. Nach gutachterlichen Untersuchungen kann sie das Material für Fundamente verwenden, wenn sie auf dem Baubetriebshof am Sahlkamp eine neue Halle baut. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Montag im Verwaltungsausschuss mitgeteilt.

Schon 2015 hatte die Verwaltung die Wunstorfer zu einem Workshop eingeladen, um das Freibad und den benachbarten Jahnsportplatz neu zu überplanen. Das Ergebnis war, das Grün weitgehend zu erhalten und nur punktuell zu bebauen. Danach gründete der Rat einen Arbeitskreis, der die Konzepte weiter vorantreiben sollte. Bisher sind daraus aber noch keine Ergebnisse in die beschließenden Gremien gekommen. Die wird nun eine der großen Aufgaben für den neuen Stadtbaurat Alexander Wollny, der am 4. Mai seinen Dienst antritt.

Anzeige

In dem alten Freibadgebäude ist bisher noch die DLRG untergebracht. Bei der Hauptversammlung vor einem Monat bestand aber die Hoffnung, im Lauf des Jahres für einen Neubau im Süden der Kernstadt alles klarmachen zu können.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll