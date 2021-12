Wunstorf

Aus für 2G im Handel: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die Regelung gekippt, dass in Niedersachsen nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt zu allen Geschäften haben sollten. Für die Werbegemeinschaft Wunstorf ist das ärgerlich. Sie hatte Anfang der Woche an ihre Mitglieder 2G-Bändchen für ihre Kundinnen und Kunden ausgegeben. So musste nur im ersten Laden der Impfausweis oder Genesenenstatus sowie der Personalausweis vorgezeigt werden.

„Die Erleichterung überwiegt, dass die Kunden jetzt wieder leichter in die Geschäfte kommen“, sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Christoph Rüther. Jetzt sind zwar noch rund 9000 der 12.000 bedruckten Bändchen übrig geblieben. „Aber wer weiß, was in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt.“ Überflüssig sei die Ausgabe daher nicht gewesen.

Kundschaft kommt trotz 2G

Die Idee, Bändchen zu verteilen, sei bei sowohl bei Kunden als auch bei Händlern gut angekommen, wie eine Umfrage am Donnerstagnachmittag zeigte. Passantin Ingrid Rother findet die Idee mit den 2G-Bändchen gut. „Dann brauche ich nicht immer alles rauskramen.“ Sie ist mit mehreren Tüten bepackt, trägt allerdings selbst kein Bändchen am Arm. Sie bedauert, dass diese nur in Geschäften der Werbegemeinschaft erhältlich sind. Das Einkaufen sei ein wenig lästig geworden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Händlerin Ulrike Schlegel von Gulliver kann der Idee etwas abgewinnen. Gerade wenn mehrere Kundinnen und Kunden den Laden betreten möchten, bilde sich schon einmal eine Schlange. Sie sei vor allem froh, dass es keinen Lockdown wie im vergangenen Jahr gebe.

Isolde Andre von Isa hatte befürchtet, dass durch die 2G-Regelung ihr Laden leer bleibt. „Das hat sich nicht bewahrheitet“, sagt sie erleichtert. Die Aktion mit den 2G-Bändchen sei bei der Kundschaft auf positive Resonanz gestoßen.

Bei Isolde Andre von Isa an der Nordstraße ist derzeit festliche Kleidung gefragt. Quelle: Rita Nandy

Auch das Ehepaar Ungermann von Juwelier Dehnhardt erhält lobende Worte von der Kundschaft. Einige hätten sogar darüber geschimpft, dass es dieses Angebot für einen Einkaufsbummel in Hannover nicht gebe. Dennoch: „2G merkt man schon“, bedauert Uta Ungermann

Der Umsatz sei stark eingebrochen, bestätigt auch der stellvertretende Chef von Sport Büsing, Maximilian Lück. In den ersten zwei Tagen wurden nur wenige Bändchen ausgegeben. Das Angebot müsse sich erst noch herumsprechen. Dafür ist es nun zu spät.

Von Rita Nandy