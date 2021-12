Wunstorf

Im zweiten Jahr in Folge gilt in Deutschland ein Böllerverbot an Silvester – und damit auch in bestimmten Straßen in Wunstorf. Doch was gehört für die Wunstorfer zu den traditionellen Bräuchen an Silvester und, was kommt bei ihnen auf den Tisch? Meist vertreiben sich die Leute mit Raclette oder Fondue die Zeit bis Mitternacht. Auch das Spielen von Gesellschaftsspielen ist ein beliebter Zeitvertreib in Zeiten von Corona, wo große Partys und der Spaß in Discos gestrichen sind.

Oma bereitet immer Heringssalat zu

Raclette oder Fondue gehört für viele Deutsche fest zum Silvesterabend. Bärbel Neumann aus Luthe erinnert sich an ihre Kindheit mit dem selbst gemachten Heringssalat von ihrer Oma. „Der war sehr lecker“, sagt sie. Auch die Mutter ihres Ehemanns Klaus hat zu Silvester immer Heringssalat zubereitet. „Ich kenne den Brauch, keine schmutzige Wäsche mit ins neue Jahr zu nehmen. Spätestens zu Silvester muss alles weggewaschen sein“, schreibt Andrea Rieger aus Wunstorf.

In Ostfriesland gibt es Neujahrskuchen

Für Gudrun Hennecke aus Luthe gehörte früher der selbst gemachter Kartoffelsalat mit klein geschnittenen Matjes von ihrer Mutter zur Silvestertradition. „Und Bleigießen“, ergänzt sie. Aus ihrer ostfriesischen Heimat hat Jutta Hasbach das Rezept für „Neejohrskoken“ mit nach Wunstorf gebracht. Das sind hauchdünne Waffeln, die mit Anis und Kardamon gewürzt in einem speziellen Eisen gebacken werden.

Bleigießen an Silvester ist ein beliebter Brauch in Europa. Quelle: Peter Steffen/dpa

„Viele backen die Neujahrskuchen, auch Rullerkes, genannt schon vor der Weihnachtszeit zu, weil sie gerne zum Tee gereicht werden“, sagt die Lutherin. In Ostfriesland gehört es auch zur Tradition, dass die Nachbarn an Neujahr zu einem Schnaps oder Grog an der Tür klingeln und um Einlass bitten. Obligatorisch ist für viele auch der Neujahrsspaziergang – beispielsweise am Steinhuder Meer.

Stockfisch steht im Süden auf der Speisekarte

In Portugal kommen traditionell Stockfisch mit Kartoffeln und Gemüse auf den Tisch, wie Carlos Ribeiro vom Eiscafé Rialto bestätigt. „Zusammen mit der ganzen Familie feiern, und der Tisch ist voll“, sagt Antonio Gambuzza, Mitinhaber des Eiscafés Martino an der Langen Straße. Auch in Italien gehört der Stockfisch zum Silvestermenü.

„Dinner for one“ ist der Klassiker an Silvester

Eine weitere Tradition hierzulande ist das Glas Sekt oder Champagner um Mitternacht, mit dem zum Jahreswechsel oft mit dem Satz „Prosit Neujahr“ angestoßen wird. Prosit kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie „ es möge gelingen“. Auch das Schauen der Sendung „Dinner for one“ mit Miss Sophie und ihren Butler James, der ihre imaginären Freunde als Gäste ihres 90. Geburtstags mimt, gehört für viele zu Silvester.

Prosit Neujahr: Zu Silvester wird mit Prickelndem im Glas angestoßen. Quelle: Ole Spata/dpa

Bräuche haben meist mit Glück zu tun

Besonders gern werden Bräuche praktiziert, die angeblich die Zukunft und das Glück für das kommende Jahr vorhersagen. Eine beliebte Variante davon ist das Wachsgießen – statt des umweltschädlichen Bleis wie früher. Hierbei werden Wachsstücke über einer Flamme erhitzt und nach dem Verflüssigen in eine Schüssel mit Wasser geworfen. Die entstandenen Formen werden verschiedenen Figuren zugeordnet, die mit ihrer Bedeutung die Zukunft vorhersagen.

Auch das Befragen eines Pendels oder von Horoskopen, die das kommende Jahr vorhersagen, sind an Silvester besonders beliebt. Viele Menschen vertreiben sich außerdem mit Knallbonbons und Tischfeuerwerk die Zeit bis Mitternacht.

Glückspfennig ist Symbol für Reichtum

Es gibt viele Dinge, die dem Glück in der Silvesternacht auf die Sprünge helfen sollen. Der Glückspfennig steht für Glück und finanziellen Reichtum im neuen Lebensjahr. Das Hufeisen soll als Talisman Heim und Hof vor Fremden schützen. Der Schornsteinfeger ist auch ein typischer Glücksbringer, da der früher an Neujahr durch die Straßen ging und ein frohes Neues Jahr wünschten.

Verschenken von Glücksbringern ist Tradition

Auch das vierblättrige Kleeblatt ist eine oft verwendete Dekoration, die für Glück und Hoffnung steht. Sehr beliebt ist auch das Glücksschwein, meist aus Marzipan. Schon bei den Germanen war der Eber heilig und symbolisiert heute Reichtum und Wohlstand. Der Marienkäfer ist ein weiteres Glückssymbol an Silvester. Er gilt als Himmelsbote der Mutter Gottes und schützt Kranke und Kinder. Viele dieser Symbole sind in unterschiedlichen Varianten an Silvester in den Wunstorfer Supermärkten erhältlich, ob als Marzipanschwein oder als Blumentopf mit Klee und Schornsteinfeger.

In den Wunstorfer Geschäften sind die Glücksbringer jetzt erhältlich. Quelle: Anke Lütjens

Berliner sind an Silvester beliebt

Raclette oder Fondue gehört für viele Deutsche fest zum Silvesterabend. Doch auch „Berliner“ – auch Krapfen genannt – sind am letzten Tag des Jahre eine beliebte Speise. Die mit Marmelade oder anderen Leckereien gefüllten Teigkugeln werden an diesem Tag mit besonderen Glasuren verziert und bei jedem Bäcker verkauft. Bei den Getränken ist die Feuerzangenbowle oder der Silvesterpunsch besonders beliebt – obligatorisch sind Sekt oder Champagner um Mitternacht.

Spanier essen zu jedem Glockenschlag Weintrauben

Andere Länder – andere Sitten. In allen Ländern ist Silvester mit verschiedenen Bräuchen und Traditionen verbunden. In Spanien wird zum Beispiel als glücksbringende Tradition zu jedem Glockenschlag eine Weintraube gegessen, also insgesamt zwölf Stück. In Griechenland hingegen spielt man den ganzen Abend über Glücksspiele wie Poker oder Kartenspiele, bei denen es um Geld geht.

Rote Unterwäsche verheißt Liebesglück

Rote Unterwäsche als Glücksbringer zu Silvester: Diese Tradition ist auch in Italien bekannt, wie Antonio Gambuzza vom Eiscafé Martino berichtet. Quelle: Jutta Grätz

In Brasilien feiern die Menschen in weiße Kleider gewandt, die die Reinheit und den Neuanfang symbolisieren sollen. Die Frauen tragen jedoch rote Unterwäsche, in der Hoffnung, das Liebeglück im neuen Jahr zu erhöhen. Außerdem werden Kerzen im Sand verteilt und Blumen ins Meer gelegt, um die Meeresgöttin Yemanja zu ehren. „Die rote Unterwäsche soll auch in Italien Glück bringen“, betont Gambuzza.

In China findet das neue Jahr nach dem chinesischen Kalender erst am 21. Januar statt. Hier ist es Brauch, dass ledige Frauen Mandarinen ins Meer werfen, in der Hoffnung den Mann fürs Leben anzulocken. Außerdem werden die Häuser gereinigt und die Fenster in der Silvesternacht geöffnet, damit das Glück den Weg ins Haus findet.

Von Anke Lütjens