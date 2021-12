Wunstorf

Verwaltung, Polizei und Feuerwehr bereiten sich in vielen Bereichen auf eine mögliche Omikron-Welle vor. Die Infrastruktur soll in den kommenden Wochen bei einer hohen Zahl an Corona-Infizierten auch weiterhin reibungslos funktionieren.

Feuerwehr verfügt bereits über Notfallkonzept

Die Feuerwehr mit ihren rund 600 aktiven Einsatzkräften sei durch eine fast hundertprozentige Impfquote gut gerüstet, sagt Stadtbrandmeister Martin Ohlendorf auf Nachfrage. Das Boostern klappte sogar so schnell, dass die Feuerwehr nicht mehr auf das Angebot der Region Hannover zurückgreifen musste.

Die Notfallpläne sind bereits fertig. „Wir stehen in Lauerstellung, um unsere Konzepte zu aktivieren“, sagt der Stadtbrandmeister. Die Gruppen könnten wieder geteilt sowie die Zahl der Einsatzkräfte pro Fahrzeug reduziert werden. Schon jetzt gelte eine FFP2-Maskenpflicht in Feuerwehrgerätehäusern und bei Einsatzfahrten. Übungsdienste in großen Gruppen finden nicht mehr statt. Stattdessen erfolgt die Aus- und Weiterbildung für Aktive und Jugendliche online. Das Konzept zeigt Wirkung. Bisher habe es noch keine coronabedingten Einsatzausfälle gegeben, betont Ohlendorf.

Polizei: Kein Grund für Urlaubssperren und Rufbereitschaften

Die Polizeidirektion Hannover, zu der auch Wunstorf gehört, mache ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Angebot, wo es möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten, teilt die Pressestelle mit. Zudem stelle sie ausreichend Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Selbsttest zur Verfügung. Die Impfquote liege schätzungsweise bei über 90 Prozent. Aus Datenschutzgründen werde die genaue Zahl nicht erhoben. Aufgrund der geringen Zahl an Infizierten und Abwesenden sei es nicht erforderlich, über Urlaubssperren oder Rufbereitschaften nachzudenken. „Der Dienstbetrieb und die Einsatz- und Interventionsfähigkeit der Polizeidirektion Hannover ist nach wie vor sichergestellt“, schreibt die Sprecherin.

Hohe Impfquote schützt das Rathaus

Bei der Stadt Wunstorf sind mehr als 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft. Und auch das interne Angebot zur Boosterimpfung werde gut angenommen. Andere hätten sich aber auch schon privat ihre dritte Spritze abgeholt. Verglichen mit der Situation von vor einem Jahr bestünde nun ein ganz anderer Schutz, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Zum Konzept gehöre zudem Abstand halten sowie klare Gruppenbildungen bei den Mitarbeitenden. Die große Sorge vor einer Omikron-Welle teile er daher nicht. Das sehe in Sachsen mit der geringen Impfquote anders aus. „Das ist mit Wunstorf nicht vergleichbar.“

Johanniter bereiten sich auf Notfallszenario vor

Auch bei den Johannitern sei die ansteckendere Omikron-Variante Gesprächsthema, berichtet Timo Brüning, Sprecher des Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer. „Wir versuchen uns darauf vorzubereiten.“ Konkrete Maßnahmen werden aber noch nicht ergriffen. Für die Arbeit im Rettungsdienst und Katastrophenschutz seien, auch für Garbsen, vier Rettungs- und ein Krankenwagen mit täglich zehn Kräften im Einsatz. Wenn davon zwei Drittel ausfallen würden, sei es schwierig, das Angebot aufrechtzuerhalten.

Von Rita Nandy