Die Bundeswehr ist am Donnerstag mit den letzten geplanten Evakuierungsflügen zur Rettung von Deutschen und einheimischen Mitarbeitern aus Afghanistan gestartet. Die drei Flugzeuge hoben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Abend (Ortszeit) vom Flughafen Kabul aus mit dem Ziel Taschkent in Usbekistan ab.

Die Rückkehr der Bundeswerk-Einsatzkräfte, die die Luftbrücke gewährleitet haben, wurde am Freitagabend auf dem Fliegerhorst in Wunstorf erwartet. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wollte bei dem Heimflug mit an Bord sein (lesen Sie hier dazu den vollständigen Bericht).

Die HAZ-Leserinnen und -Leser diskutieren die Entwicklungen in Afghanistan und die politische Debatte darüber in Berlin derweil kontrovers. Hier geben wir die Zuschriften in Auszügen wider.

HAZ-Leser Dang Chau Lam, Vietnam-Zentrum Hannover: „Zögerliche Haltung ist skandalös“

Die dramatischen Bilder der Verzweiflung am Flughafen Kabul sind „beschämend für den politischen Westen“, sagte Bundespräsident Steinmeier. Die Bundesregierung hat eingeräumt, die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt zu haben. Dies ist ein Versagen und ein Desaster! Kabul im August 2021 – Saigon im April 1975: Die Zeit scheint rückwärts zu laufen. 46 Jahre nach dem Ende des Vietnam-Krieges und der chaotischen Flucht aus Saigon sieht es in Kabul aus, als hätte man nichts dazugelernt.

Wir haben große Sorge. Es gibt viele Menschen in Afghanistan, die jetzt bedroht sind, nicht nur die, die mit den Behörden, mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, sondern auch viele Frauen, die die Gesellschaft verändern wollten, die Verantwortung übernommen haben und deren Leben jetzt bedroht ist. Die zögerliche Haltung gegenüber den gefährdeten Gruppen und Ortskräften ist skandalös.

Deutschland muss jetzt Verantwortung übernehmen und den Menschen in Afghanistan so schnell wie möglich helfen: schnellstmögliche Rettung aller gefährdeten Menschen, so viele wie möglich aus Afghanistan rauszubringen. Evakuierung aller Flüchtenden, insbesondere der Ortskräfte und Angehörigen, solange dies möglich ist. Visumprogramme für alle Afghanen, die sich aktiv für eine freie Gesellschaft und Frauenrechte eingesetzt haben. Sichere und legale Wege für alle Menschen, die vor den Taliban fliehen müssen. Flüchtlinge schnell und unbürokratisch aufnehmen. Dauerhaftes und sicheres Bleiberecht für afghanische Menschen, die in Deutschland leben, sowie Aufenthaltssicherung für alle Geflüchteten, die sich hierher in Sicherheit bringen konnten.

Brigadegeneral Jens Arlt salutiert vor Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Taschkent. Quelle: Marc Tessensohn/dpa

HAZ-Leser Norbert Linn aus Burgwedel: „Wer übernimmt die Verantwortung?“

Ist Ihrem Autor bekannt, dass es in der Bundesregierung neben dem Innenminister, dessen Verhalten in der Krise durchaus kritikwürdig ist, auch einen Außenminister gibt, der federführend zuständig ist und der verzweifelte Hilferufe seiner eigenen Botschaft in Kabul wochenlang souverän ignoriert hat? Die Älteren unter uns wissen, dass im Juni 1993 der damalige Innenminister Rudolf Seiters nach der aus dem Ruder gelaufenen Aktion in Bad Kleinen sofort zurückgetreten ist, obwohl ihm kein persönlicher Vorwurf gemacht werden konnte. Damals nannte sich das „die politische Verantwortung zu übernehmen“. Längst vergangene gute alte Zeit – so viel zum Thema „moralischer Bankrott“.

HAZ-Leser Florian Meyer aus Seelze: „Qualifikationen fehlen“

Das Interview mit Stefan Deuschl hat mich persönlich sehr berührt. Die politischen Entscheidungen, die aktuell dem Truppenabzug aus Afghanistan zugrunde liegen, sind für mich ein Abziehbild der aktuellen politischen Landschaft; nicht nur deutschlandweit und losgelöst jeglicher politischer Couleur. Politiker, die heutzutage Verantwortung für eine Kommune, ein Bundesland, einen Staat – die Menschen – übernehmen, müssten analog zu den Highprofessionals aus Wissenschaft und Wirtschaft entsprechende Qualifikationen vorweisen.

Schaut man diesbezüglich auf die aktuellen politischen Protagonisten im Lande, wird mir Angst und Bange. Man kann vor der Leistung und der Einstellung von Stefan Deuschl und seinen Kameradinnen und Kameraden nur vor Demut niederknien.

Rund um die Uhr im Einsatz: Die Szene auf dem Flughafen in Kabul ist mithilfe eines Nachtsichgeräts entstanden. Quelle: Brennen Lege/AU Army/AP/dpa

HAZ-Leser Andreas Möllery aus Gehrden: „Politik wollte das Ganze aussitzen“

Seit mehr als 40 Jahren ist Afghanistan präsent in der Kriegsberichterstattung. Alle möglichen Menschen kamen hier schon zu Wort. Seitdem die Taliban in den Neunzigern die Macht übernommen hatten und die Koalition aus Amerikanern und Verbündeten sich engagierte, war doch klar: In fast jeder afghanischen Familie gibt es mindestens einen Taliban. In den vergangenen Jahren haben sie sich nicht einmal mehr im Gebirge versteckt, sondern weite Teile des Landes erobert.

Dies war schließlich der Grund für die Amerikaner zu sagen, dieser Konflikt ist nicht zu gewinnen, und außerdem ist er uns zu teuer. Ohne die ausländischen Truppen musste das Land wieder in die Hände der Taliban gelangen, den Afghanen selbst war das klar. Und dass bei einem schnellen Abzug der Ausländer viele ausgebildete Afghanen vor den Taliban weglaufen würden, müsste auch jedem klar gewesen sein. US-Präsident Joe Biden hat es richtig ausgedrückt: Amerikanische Truppen sollten nicht den Krieg führen, „den afghanische Truppen nicht selbst führen wollen“.

Es geht dabei um etwas anderes. Man hatte seitens des Westens gedacht, dass die Flüchtlinge sich nicht so schnell auf den Weg machen und wollte das Ganze aussitzen. Die Dokumentenerteilung für Helfer der Truppen wurde vorsätzlich in die Länge gezogen. In Deutschland wollte man das Thema möglichst erst nach den Wahlen haben. Nur durch die dramatischen Szenen wird man nunmehr etwas schneller aktiv. Unsere Bundeskanzlerin verweist auf Aufnahmemöglichkeiten in der Nachbarschaft, was unzureichend ist. Wir haben die Situation in Afghanistan geschaffen – wir sind in der Pflicht!

HAZ-Leserin Ingrid Pauldrach aus Garbsen: „Es wäre genug Zeit gewesen“

Ich kann nicht verstehen, warum die Politik so spät reagiert und nun Unterstützer und eigenes Personal im Land schutzlos zurückgelassen hat. Seitdem das Datum feststand, dass die Truppen sich aus Afghanistan zurückziehen wollten, wäre genug Zeit gewesen, viele dieser Personen geordnet und sicher aus dem Land zu bringen. Nicht alle Leute werden ja gebraucht, und so wäre nur noch die Anzahl Personen geblieben, die unbedingt nötig gewesen wäre. Die Soldaten zur Absicherung wären noch vor Ort gewesen.

Diese Überlegung hätte man auch treffen können unabhängig davon, ob die Taliban zurückkehren oder die afghanische Regierung sich selbst verwaltet. Mit dem letzten Transport hätte man das verbleibende Botschaftspersonal und Unterstützer sowie die Soldaten zurückgeholt – ein geordneter Rückzug.

Afghanen gehen auf dem Flughafen in Kabul an Bord eines Flugzeugs, dass sie in Sicherheit bringt. Quelle: Brennen Lege/US Army/AP/dpa

HAZ-Leser Ludwig Wilkens aus Hannover: „Sache der Afghanen“

Die, die jetzt am lautesten schreien, haben noch vor wenigen Monaten den schnellen Abzug der westlichen Truppen gefordert. Sie sind es, die die öffentliche Meinung gedreht und den Abzug herbeigeredet haben. Das afghanische Volk hat jetzt den Kampf gegen die Taliban nicht aufgenommen und seine Freiheit nicht verteidigt. Aus dem fehlenden Willen zur Verteidigung ergibt sich ein Rückfall unter die Knute der Imame, der Generationen dauern und wohl nur mit Gewalt zu überwinden sein wird. Das aber wird Sache der Afghanen sein. Oder möchte jemand seinen Sohn oder seine Tochter für diese Sache kämpfen und sterben sehen?

HAZ-Leser Klaus Heyder aus Erfurt: „Tragödien werden sich wiederholen“

Was sich zurzeit in Afghanistan abspielt, ist mit Chaos nur unvollständig charakterisiert, es ist eine Tragödie. Sie begann damit, dass westliche Politiker in ihrer bedauernswerten Unbildung der Ansicht waren, aus einem seit Jahrhunderten islamistisch-feudalistisch geprägten Staat könne man einen aufgeklärten, modernen, demokratschen Staat nach westlichem Vorbild schaffen. Dann hätten sie beinahe auch glauben können, man könne demnächst im Vatikanstaat den Sozialismus einführen mit dem Papst als Generalsekretär.

Was nun mit den Tausenden Flüchtlingen geschehen soll, die zunächst nach Pakistan, danach aber nach Europa weiterwollen, ist auch innenpolitisch noch nicht klar. Hier gilt die alte Volksfrage: entweder rein oder raus, das viele Hin und Her macht mich ganz nervös. Solange sich aber die Auswahl des politischen Spitzenpersonals nach dem Prinzip der schleswig-holsteinischen Fürstenwahl vollzieht, „Wir nehmen dissen, das ist die Dümmst“, werden sich Tragödien oder Chaostage wie die jetzigen wiederholen. Leider!

