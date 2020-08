Wunstorf/Steinhude

Wo wächst Wunstorf? Wo entstehen neue Siedlungen? Und wie reagiert die Stadt auf die große Nachfrage im Immobilienmarkt? Die Linie, die Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt fährt, ist nicht unumstritten. Sein Credo: Lieber vorhandene Bauflächen in der Innenstadt und auf den Dörfern umwandeln, statt an den Ortsrändern immer neue Baugebiete zu schaffen. 500 neue Wohneinheiten bis 2025 sind sein Ziel.

Mäßiges Wachstum

30 Prozent der Wunstorfer Bevölkerung (12.561 Menschen) sind 60 Jahre und älter, das ist exakt der Regionsdurchschnitt. 3311 dieser Senioren leben allein, Tendenz steigend seit 2009. In der Hälfte aller Haushalte leben Singles. In ihrer jüngsten Prognose geht die Region Hannover für Wunstorf von einem Bevölkerungswachstum von 2,1 Prozent bis 2030 aus. In absoluten Zahlen heißt das, die Bevölkerung wächst in den nächsten zehn Jahren um 900 auf rund 43.000 Menschen. „Und exakt dafür planen wir“, sagt Eberhardt, „wir fördern ein gemäßigtes Wachstum.“

Fast alles in der Innenstadt

Nach Neubauprojekten gerechnet, spielt sich dieses geplante Wachstum zu 95 Prozent in der Innenstadt ab, zu 5 Prozent in Steinhude und sonst nirgends. Doch der Eindruck täuscht, sagen Eberhardt und der leitende Stadtplaner Peter Pfadenhauer. „In den Dörfern werden Altimmobilien abgerissen oder umgewandelt, Hinterlieger-Grundstücke werden bebaut. Wir erteilen Jahr für Jahr rund 200 Baugenehmigungen“, sagt Eberhardt. Es passiere viel auf den Dörfern, auch wenn die Stadt keine neuen Einfamilienhaus-Siedlungen ausweist. „In diesem Segment haben wir ein Defizit, das wissen wir“, gesteht Eberhardt ein.

Keine Neubauten neben Kuhställen

Dass die Stadt aber nicht aktiv Flächen für Neubaugebiete auf dem Land akquiriert, hat mehrere Gründe: Entweder stellt sich in der Planungsphase heraus, dass die Grundstücke wegen hohen Aufwandes zu teuer werden wie in Kolenfeld an der Kanalstraße. Oder die Planer stoßen an Grenzen wie Landschaftsschutzgebiete wie in Luthe mit der Leine-Niederung. „Oder wir schränken weiter unsere Landwirtschaft ein“, sagt Eberhardt. Anders formuliert: Er lässt keine Neubaugebiete zu, wo Konflikte mit krähenden Hähnen, Kuhställen oder Misthaufen vorprogrammiert sind. „Das ist nicht ökologisch, immer neue Flächen zu versiegeln, wenn wir in Wunstorf Gewerbebrachen nutzen können.“ Innenentwicklung statt Außenwachstum, heißt das bei Stadtplanern. Was genau liegt also an in den nächsten Jahren?

Das sind die Projekte

Sorsumer Straße: Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei entstehen 110 Wohneinheiten und ein Kindergarten. Vermarkter und Bauherr ist Helma aus Lehrte .

entstehen 110 und ein Kindergarten. Vermarkter und Bauherr ist Helma aus . Mühlenaue :Die Industriebrache der Mühle Langhorst bietet Platz für 73 Wohneinheiten , gehobenes Preisniveau. Der Abschnitt Ost ist fertig, Abschnitt West ist es fast. Dazu entsteht noch eine Kita in den Ellern . Investor ist die Firma Hus de Groot aus der Wedemark.

:Die Industriebrache der Mühle Langhorst bietet Platz für 73 , gehobenes Preisniveau. Der Abschnitt Ost ist fertig, Abschnitt West ist es fast. Dazu entsteht noch eine Kita in den . Investor ist die Firma Hus de Groot aus der Wedemark. Gerhart-Hauptmann-Straße : Der Bauverein Wunstorf hat dort Nachkriegsimmobilien abgerissen für 15 neue Wohneinheiten . Die Bauarbeiten laufen.

: Der Bauverein hat dort Nachkriegsimmobilien abgerissen für 15 neue . Die Bauarbeiten laufen. Kellerbusch-Süd (40 Wohneinheiten ) und Mühlengarten (14): Die beiden einzigen dörflichen Neubaugebiet entstehen in Steinhude . Mühlengarten ist Innenbebauung und wird seit Juli von der Volksbank Nienburg erschlossen und vermarktet. Im Kellerbusch, einem echten Neubauprojekt am Ortsrand, ist die Zahl der Interessenten dreistellig, auch wenn das Verfahren frühestens in einem Jahr zum Ende kommt. Vermarkter ist die Stadtsparkasse Wunstorf .

Am südlichen Ortsrand Steinhudes soll ein neues Baugebiet entstehen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Vion (in Planung): Der dickste Brocken ist die Brache von Vion , ehemals Langnese-Iglo. Seit 2014 in der Planung, Eigentümer und Stadt arbeiten eng zusammen. Der Wettbewerb um das beste Konzept ist entschieden. Es geht um rund 220 bis 300 kleinere Wohneinheiten vom günstigen bis mittleren Preissegment, möglicherweise auch rund 50 Sozialwohnungen. Mit enormem Aufwand muss 16 Meter hoher Schallschutz gegen den Lärm der Bahn gebaut werden. Der Abriss der alten Fabrik ist noch nicht geklärt. Die Stadt führt nach eigenen Angaben Gespräche mit potenziellen Investoren.

(in Planung): Der dickste Brocken ist die Brache von , ehemals Langnese-Iglo. Seit 2014 in der Planung, Eigentümer und Stadt arbeiten eng zusammen. Der Wettbewerb um das beste Konzept ist entschieden. Es geht um rund 220 bis 300 kleinere vom günstigen bis mittleren Preissegment, möglicherweise auch rund 50 Sozialwohnungen. Mit enormem Aufwand muss 16 Meter hoher Schallschutz gegen den Lärm der Bahn gebaut werden. Der Abriss der alten Fabrik ist noch nicht geklärt. Die Stadt führt nach eigenen Angaben Gespräche mit potenziellen Investoren. Westertor(in Planung): Das ist das Gelände der alten Lederfabrik, zuletzt Pelz Antiquitäten. Das Gelände ist verkauft. Das Vorhaben ist unter anderem wegen der Grundstücksgrenzen, Altlasten und Lärmschutz kompliziert. 17 Wohnungen können dort entstehen, eher nicht zu einem sozial günstigen Tarif.

Bilanz: 571 neue Wohnungen

Die Bilanz der Stadt:125 fertige Wohneinheiten in den vergangenen drei Jahren, alle in der Kernstadt (Langhorst-Straße, Sölter, Mühlenaue Ost und Küsterstraße). 209 sind in der konkreten Umsetzung, 237 in der Planung. Derzeit arbeitet die Stadt an 30 Bebauungsplänen. Das Baulückenkataster der Stadt verzeichnet aktuell zusätzlich 1000 Neubaumöglichkeiten, ohne dass die Stadt darauf Zugriff hätte. Sie kann nur das Baurecht schaffen. Den Vorwurf der SPD, die Verwaltung lasse es an Nachdruck mangeln, können Eberhardt und Pfadenhauer nicht nachvollziehen. Auch nicht die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum: Der Bauverein, der in diesem Segment führend ist in Wunstorf, habe keine Warteliste. „Würden wir Sozialwohnungen über den Bedarf bauen, würden wir dem gut gepflegten Bestand unserer eigenen Genossenschaft schaden“, sagt Eberhardt.

