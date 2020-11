Wunstorf

Seit 25 Jahren arbeiten Wunstorfs soziale Institutionen in einem Arbeitskreis zusammen. Zwei Köpfe, die schon lange dabei waren, sind Gunnar Bratrich von der Stadtverwaltung und Kirchenkreissozialarbeiter Reiner Roth. Sie wechseln in den nächsten Wochen in den Ruhestand und sind deshalb am Mittwoch bei einem Treffen in der Abtei verabschiedet worden. Roth war schon beim Start dabei und fungierte lange als Sprecher.

„Beide haben sehr viel bewegt“, sagte Elke Pietzsch von der Schwangerschaftskonfliktberatung. Sie hat zu dem Jubiläum auch eine Chronik aufgestellt und dabei festgestellt, dass viele Themen des Arbeitskreises Soziale Dienste sich recht konstant durch die Jahre gezogen haben.

Runde wollte sich einmischen

Die zunächst 15 Institutionen, die sich in der Runde 1995 zusammengeschlossen hatten, haben sich gleich auf die Fahnen geschrieben, sich auch in die Sozialpolitik einzumischen. „Damit hat die Gruppe viel erreicht“, sagte Pietzsch. Der Kreis wollte die Stadt bewegen, die notwendigen sozialen Angebote auch bei knappen Kassen zu sichern, auch wenn das oft nur freiwillige Ausgaben sind.

In der ersten Zeit befasste sich die Runde damit, den Kinderladen zu erhalten und die Finanzierung für das Jugendzentrum Bau-Hof, die Schuldnerberatung, und den Tagestreff für Wohnungslose zu sichern. Außerdem brauchte der Verein Frauen für Frauen Räume. Oft beschäftigte der Kreis sich in der Folge mit den Themen Armut und Integration.

Kinderbetreuungsdatei war Vorzeigeprojekt

Zu den Ergebnissen zählte eine Kinderbetreuungsdatei, deren Arbeit heute das Familienservicebüro der Stadt fortführt, und auch die Tafel und der soziale Kleiderladen entstanden mit Impulsen aus dem Kreis. Aber die Schließung der Jugendwerkstatt von Ex und Job war ein Einschnitt. In den vergangenen Jahren diente der Arbeitskreis vor allem dazu, Informationen auszutauschen. Ein wichtiger inhaltlicher Schwerpunkt war, günstigen Wohnraum bereitzustellen.

Corona wirkt sich auf die Arbeit aus

Die Corona-Pandemie ist in den Jahren des Arbeitskreises aber wohl eine einmalige Herausforderung. Bratrich ist zumindest zufrieden, dass die Menschen die notwendigen Hilfen bekommen, auch ohne zu seinen Kollegen ins Rathaus oder ins Jobcenter kommen zu dürfen. Viele mussten erstmals Hilfen in Anspruch nehmen.

Zu den Beratungsstellen seien noch nicht viele Menschen gekommen, die infolge der Corona-Krise in Schieflagen geraten sind. Wer aber vorher schon persönliche Probleme gehabt habe, durch den verschärfe sich die Lage mitunter durch fehlende Kontakte, Therapien oder Kursangebote. In der Schwangerschaftskonfliktberatung wirkte sich in vielen Fällen aus, dass zeitweise die Kitas geschlossen waren. „Dadurch sind viele unserer Themen noch existenzieller geworden“, sagte Pietzsch.

