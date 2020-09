Sozialer Kleiderladen in Wunstorf lädt zum Kleiderfest ein

Wunstorf

In der Woche der Diakonie feiert der Soziale Kleiderladen unter dem Motto #unerhört# ein Kleiderfest. Gefeiert wird am Freitag, 11. September, von 12 bis 15 Uhr vor dem Laden in der Mittelstraße 9a. Bei Akkordeonmusik können die Besucher Waffeln essen und am Glücksrad drehen. Bei jedem Dreh gibt es eine kleine Überraschung. Auch bei einer Tombola sind Preise zu gewinnen. Der Kleiderladen bietet Bekleidung für Kinder und Erwachsene zum halben Preis an.

Ein Ort zum Wohlfühlen

Der Kleiderladen möchte speziell für Menschen mit geringem Einkommen ein Ort sein, der gepflegte, schöne Kleidung zu kleinen Preisen anbietet und an dem sie sich wohl und aufgenommen fühlen. Leiterin Sabine Klusmann-Wiehe dankt allen Spendern. Es gebe eine große Bereitschaft der Menschen, gut erhaltene und saubere Kleidung in den Laden zu bringen. Ehrenamtliche und Ein-Euro-Kräfte helfen im Laden mit.

Besucher des Festes müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstände einhalten. Bei Regen fällt das Kleiderfest aus.

Von Anke Lütjens