Spenden-Radtour macht auf dem Fliegerhorst Wunstorf Station

Wunstorf

Jedes Jahr unternehmen Soldatinnen und Soldaten der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums eine große Spendenradtour. Der Erlös ist für die „Aktion Sorgenkinder des Bundeswehr-Sozialwerks“ bestimmt. In diesem Jahr war der Fliegerhorst Wunstorf ein Etappenziel und Startort für den Folgetag. Vor dem Start der vierten Etappe erhielt der selbst mitfahrende stellvertretende Kommandeur der Flugbereitschaft, Oberst Johannes Stamm, zwei Spendenschecks.

Strecke ist rund 1000 Kilometer lang

Der stellvertretende Kommodore des Lufttransportgeschwaders 62, Oberst Wolfgang Stern, freute sich darüber, einen Scheck in Höhe von 500 Euro überreichen zu können. Die Summe war bei einer spontanen Spendensammlung auf dem Fliegerhorst zusammengekommen. Zusätzlich unterstützte der Freundeskreis des Fliegerhorstes Wunstorf die Aktion mit einer Spende von 200 Euro, die von Reiner Simon übergeben wurde. Die insgesamt rund 1000 Kilometer lange Strecke führte von Berlin über Burg nach Wunstorf. Von dort aus geht es mit Zwischenstopps in Winterberg und Bonn zum Zielort bei der Flugbereitschaft in Köln.

Die „Aktion Sorgenkinder“ unterstützt seit vielen Jahren Familien von Bundeswehrangehörigen, die ihre körperlich und/oder geistig behinderte Kinder betreuen und pflegen.

Von Anke Lütjens