Wunstorf

Die Wunstorfer Tafel ist sehr dankbar dafür, dass sie vor dem Weihnachtsfest viele Spenden bekommen hat, um ihre Kunden etwas vom Besonderen der Zeit spüren zu lassen. Denn bei vielen Institutionen ist die Spende an die Tafel zum gutem Brauch geworden. „Schön ist aber auch, dass viele Privatleute bei uns vorbeikommen, um uns etwas zu bringen“, sagte die stellvertretende Tafel-Vorsitzende Ursula Jungbluth.

Der Förderverein der DRK-Kindertagesstätte Wunstorf hat mehr als 100 Geschenkpakete für hilfsbedürftige Kinder an die Tafel gespendet. Auch die DRK-Kita Bokeloh beteiligte sich dieses Jahr zum ersten Mal an der Aktion. Rund 150 Pakete sind auf diese Weise zusammengekommen.

Die Geschenke sind nach Geschlecht gekennzeichnet und in zwei Altersklassen von drei bis sechs sowie sechs bis zehn Jahren unterteilt. Was genau sich in den Paketen befindet, wissen die Mitarbeiter der Tafel jedoch nicht. So erwartet jeden Empfänger eine Überraschung zu Weihnachten. Die Tafel hat die Pakete vor Weihnachten weitergegeben.

Weihnachtsgeschenke für Kinder und Senioren

Etwa 300 Kinder gehören zum Kundenkreis der Tafel. Angesichts der großen Menge an Spenden ist das Team zuversichtlich, dass es in diesem Jahr niemandem an etwas mangeln wird. „Diesmal sieht es für alle Kinder ziemlich gut aus“, sagt der Vorsitzende Frank Löffler.

Freuen sich über die zahlreichen Spenden: Die Schatzmeisterin der Fördervereins der DRK-Kita Wunstorf, Yvonne Springmann (links), mit ihrem Sohn Lars (vorne), die Leiterin der DRK-Kita Bokeloh, Karin Born (Mitte), und die stellvertretende Vorsitzende der Tafel Wunstorf, Ursula Jungbluth (rechts). Quelle: Paul Lukas Primke

Neben Weihnachtsgeschenken für Kinder legt die Tafel großen Wert auf Hilfe für Senioren. Gerade alleinstehende ältere Menschen ohne Angehörige hätten es in der Weihnachtszeit sehr schwer und fühlten sich oft vernachlässigt, so Jungbluth. Daher bereitet sie schon seit Jahren auch Geschenke für Senioren vor, so zum Beispiel Pakete mit Kaffee und Rasierzubehör.

Gegenseitiges Vertrauen als Erfolgsprinzip

Wie wichtig das Hilfsangebot der Tafel für Menschen in schwierigen Umständen ist, weiß Yvonne Springmann aus eigener Erfahrung. Die Schatzmeisterin des Fördervereins der DRK-Kita Wunstorf gehörte vormals selbst zum Kundenkreis der Tafel. Menschen in Notlagen hätten oft Hemmungen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sagt sie. Bei der Tafel sei sie jedoch immer mit offenen Armen empfangen worden.

Auch Jungbluth betont, dass die Tafel dem großen Vertrauen ihrer Kunden selbst unter den erschwerten Bedingungen durch die Pandemie gerecht werden will. „Wir lassen niemanden ohne Unterstützung gehen“, sagt sie. Im Gegenzug freuen sich die Mitarbeiter über die hohe Anzahl von Spenden während der vergangenen zwei Jahre, sowohl von privater als auch gewerblicher Seite.

In diesem Jahr ist die Menge an Grundnahrungsmitteln und Weihnachtsartikeln besonders groß. Neben einer Spende der Firma Piegsa Straßen- und Tiefbau erhielt die Tafel Lebensmittel im Wert von 1000 Euro von der Nino Mai Arbeitsschutz GmbH. Zudem spendete die Volksbank Steinhude Spielzeug für Kinder. Auch die Jusos und die Firmen Edding und IngDiba stehen auf der Spenderliste.

Christina Canitz (Zweiter von links) und Dirk Neuber (Dritter von links) von Waygate übergeben Ursula Jungbluth und Frank Löffler von der Tafel 18 Kisten mit gesammelten Lebensmitteln und Drogerieartikeln sowie Kaffee. Quelle: Sven Sokoll

Bei Waygate ist Kaffee über

Das Unternehmen Waygate, frühere GE, unterstützt schon seit Langem die Tafel. Die Kisten, die es für den Zeitraum von einem Monat im Betrieb aufgestellt hatte, konnten sich dieses Jahr nicht ganz so stark füllen, weil derzeit ein großer Teil der 300 Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet. „Letztes Jahr mussten wir die Sammelaktion leider ausfallen lassen“, sagte Dirk Neuber von Waygate. Aber zu den 18 Kisten mit gespendeten Lebensmitteln und Drogerieartikeln konnte die Firma jetzt immerhin auch noch sechs Kisten mit Kaffee in das Tafelauto laden, weil der derzeit wegen der Heimarbeit weniger verbraucht wird.

Von Paul Lukas Primke und Sven Sokoll