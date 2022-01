Hannover/Wunstorf

Der 17-Jährige, der am Sonnabend im Hauptbahnhof Hannover festgenommen wurde, sitzt weiter in Gewahrsam. Er wird verdächtigt, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Das sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf auf Anfrage. „Ihm wird vorgeworfen, dass er sich durch Andere in Fertigkeiten und Begehung eines islamistisch motivierten Anschlags unterwiesen ließ“, so die Behörde am Montag.

Der Heranwachsende aus dem Großraum Köln war im Hauptbahnhof Hannover aufgefallen und festgenommen worden. Gegen 18.30 Uhr stoppten und dursuchten Polizeibeamte dann einen Intercity wegen eines Sprengstoffverdachts am Bahnhof in Wunstorf. Nach Hinweisen aus dem persönlichen Umfeld des Verdächtigen hatte die Kölner Polizei die Ermittlungen zur möglichen Gefährdungslage in Hannover übernommen.

Verdächtiger soll sich länger in Hannover aufgehalten haben

Die Generalstaatsanwaltschaft hält sich derzeit mit weiteren Details zum Ermittlungsstand zurück. Allerdings soll sich der Heranwachsende vor seiner Festnahme bereits länger in Hannover aufgehalten haben – möglicherweise mehrere Tage, sagt Oberstaatsanwalt Holger Heming aus Düsseldorf. Wann genau und wie der 17-Jährige nach Hannover gekommen ist, bleibt unklar. Auch zu den möglichen Hintergründen machen weder die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf noch die Bundespolizei in Hannover aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Am Bahnhof Wunstorf durchsuchten Polizisten einen Intercity. Quelle: Anke Lütjens (Symbolbild/Archiv)

Was bislang bekannt ist: Der junge Mann soll sich am Sonnabend gegen 17 Uhr im Hauptbahnhof auffällig verhalten haben und eine Tasche mit Gegenständen am Reisezentrum abgestellt haben. Der Bereich wurde daraufhin abgesperrt. Sprengstoffspezialisten der Polizei fanden in der Tasche allerdings nur Kleidung. Vor seiner Festnahme soll der 17-Jährige zudem in dem Intercity gewesen sein, der später in Wunstorf angehalten und durchsucht wurde.

Kölner Staatsschutz richtet Ermittlungsgruppe ein

Am Wunstorfer Bahnhof kam es schließlich gegen 18.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz, als der Intercity wegen Sprengstoffverdacht angehalten wurde. Einsatzkräfte durchsuchten den Zug mit Spürhunden, konnten jedoch keine verdächtigen Gegenstände finden. Während der Maßnahme mussten etwa 100 Passagiere den IC verlassen. Nach einer Stunde konnte der Zug seine Fahrt in Richtung Köln fortsetzen. Am Sonntag hatten die Behörden mitgeteilt, dass der Kölner Staatsschutz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat.

Für Erwachsene sieht der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren Staatsgefährdenden Gewaltttat einen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Für Jugendlich, wie in diesem Fall der Beschuldigte, sind fünf Jahre als Höchstmaß vorgesehen.

Von Manuel Behrens