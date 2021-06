Stadt Wunstorf: Ohne Ganztagskonzept wird in Luthe nicht gebaut

Luthe

Die alten Pavillons im hinteren Teil der Grundschule Luthe sollen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden – so der Plan. Politik und Verwaltung knüpfen das an die Erarbeitung eines Ganztagskonzept. Dieses liegt nach Angaben der Verwaltung bislang nicht vor. „Schulen müssen bei Bauten vorhaben, ein Ganztagskonzept vorzulegen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Das müsse zusammen mit Schulleitung, Lehrern und Eltern erarbeitet und dann ein Antrag gestellt werden. Die Verwaltung sicherte Unterstützung zu.

Ortsrat möchte Planungskosten vorziehen

Zudem gibt es einen einstimmig verabschiedeten Ratsbeschluss aus 2016 zur Umwandlung von Grundschulen in Ganztagsschulen. Die Grundschule in Klein Heidorn war die erste Ganztagsschule im Stadtgebiet. Mit dem Neubau für den Ganztagsbetrieb an der Stadtschule ist in diesem Jahr begonnen worden. Die Kosten dafür betragen rund 8 Millionen Euro. „Für die Grundschule Luthe haben wir im Finanzplan für 2023 Planungskosten in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen“, sagte Stockum.

Das Geld möchte der Ortsrat Luthe bereits für das Jahr 2022 in den Haushalt aufnehmen. „Es ist wichtig, dass schnell gebaut wird“, betont Andreas Lange (CDU). Dem stimmt auch Uwe-Karsten Bartling (SPD) zu. Er sieht gute Chancen für einen Planungsstart im ersten Quartal 2022. Ab dem Schuljahr 2026/27 soll es nach einem Gesetzentwurf des Bundes sukzessive für jedes Grundschulkind einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung geben.

Uwe-Karsten Bartling legt Konzept vor

„Fünf Jahre Stillstand. Die Schule ist in der Sache offenbar keinen Schritt weiter gekommen“, sagte Bartling. Er hat Bewegung in die Sache gebracht und ein Konzept für eine Ganztagsbetreuung entworfen. Das soll im Herbst mit dem dann neu gewählten Schulelternrat abgestimmt werden und als Diskussionsgrundlage für den Schulvorstand dienen. Der ist mit Lehrern und Eltern besetzt. „Einige Eltern haben mir gegenüber bereits Zustimmung signalisiert“, sagte Bartling. Der Antrag auf Ganztag könnte bis Jahresende gestellt sein.

Grundlage für sein Konzept ist eine Umfrage, die er bereits 2015 mit Eltern von Kindergartenkindern gemacht hat. „90 Prozent von 75 Befragten haben sich für die Ganztagsschule ausgesprochen“. Es sei dringend geboten, eine Entscheidung zu fällen, weil die Grundschulen Steinhude und Kolenfeld auch auf der Prioritätenlist stehen. „Die Politik hat den Weg bereitet, entscheiden müssen die Gremien der Schule. Und zwar zügig, denn sonst ist die Chance vertan“, betont Bartling.

Nachfrage nach Hortplätzen zeigt Bedarf

Die einzelnen Schritte seien seinen Angaben nach mit der Stadt abgestimmt. Auch SPD-Bürgermeisterkandidat Carsten Piellusch stehe hinter der Ganztagsschule. Bartlings Konzept sieht auch vor, die Grundschule Luthe als Klimaschutzschule mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung einzurichten. Themen sind Umwelt- und Klimakunde sowie Nachhaltigkeit. Auch die ungebremste Nachfrage nach Hortplätzen zeige Bartlings Ansicht nach den Bedarf an Ganztagsbetreuung. „In Luthe haben wir 48 Plätze, 20 weitere werden benötigt“, sagte Bartling.

Neubauten seien eine freiwillige Leistung der Stadt, sagte Stockum. „Wir bauen in Luthe doch nicht zwei Mal“, machte der Sprecher deutlich. Bis dahin werden Klassen im Wechsel weiterhin in den zwei Containern mit vier Klassenräumen auf dem Festplatz unterrichtet. Die hat die Stadt im vorigen Jahr aufstellen lassen. Außerdem hat sie den Schulhof erneuern lassen.

Container ersetzen Klassenräume des Pavillons

Die Container dienen als Ersatz für Klassenräume in dem vor 55 Jahren erbauten Pavillon. Kinder und Eltern hatten immer wieder über die dortige Geruchsbelästigung und gesundheitliche Probleme bei den Schülern geklagt. Vor der Containerlösung waren Schüler, die aus dem Pavillon ausgezogen waren, im Lehrerzimmer sowie im Werk- und Computerraum unterrichtet worden. Die politischen Gremien hatten sich im vorigen Jahr für die Container ausgesprochen.

Ganztagsschulen gibt es in Niedersachsen in allen Schulformen. Allgemein geht das Betreuungsangebot an einer Ganztagsschule an mindestens drei Tagen in der Woche über das einer normalen Schule hinaus. Das heißt, die Kinder sind an diesen Tagen mindestens sieben Stunden in der Schule. „Der rechtliche Rahmen gibt den Schulen größtmöglichen pädagogischen Gestaltungsspielraum“, heißt es seitens des Kultusministeriums. So kann jede Ganztagsschule individuell das für sie passende Konzept entwickeln und das Angebot unter Berücksichtigung des Elternwillens nach ihren pädagogischen Zielsetzungen gestalten.

