Wunstorf

Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten: So lautet das Motto der weltweiten Aktion „Earth Hour“ am Sonnabend, 26. März. Daran wird sich auch die Stadt beteiligen. Sie löscht ab 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung an Rathaus, Abtei und Stadttheater. „Gemeinsam mit dem WWF Deutschland wollen wir ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz und die Zukunft unseres Planeten setzen“, schreibt Lisa-Marleen Schmitz. Die städtische Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro fordert zum Mitmachen auf.

WWF: Engagement soll auf Karte und im Netz sichtbar werden

Der World Wide Fund For Nature (WWF) möchte in diesem Jahr auch ein gemeinsames Signal für Frieden in der Ukraine, in Europa und auf der ganzen Welt senden. Auf der Homepage gibt er Tipps, wie jeder diesen Tag für sich gestalten kann. Er bittet dort zudem darum, seine Adresse in einer interaktiven Karte einzutragen. „Damit strahlt unser gemeinsames Signal für Klimaschutz und Frieden noch heller.“ Unter den Hashtags #LichtAus und #EarthHour können Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken gepostet werden, um das Engagement sichtbar zu machen.

Von Rita Nandy