Wunstorf

Mit einem deutlich größeren Personalaufgebot will die Stadt Wunstorf dafür sorgen, dass die Wahlabende im September nicht so lang werden wie bei den vergangenen Kommunalwahlen. Die Stadt wird deshalb erstmals in 64 Wahlbezirke eingeteilt, bisher waren es 29. Am ersten Wahlsonntag am 12. September müssen die Wahlvorstände immerhin fünf verschiedene Stimmzettel auswerten, wobei für Rat, Ortsräte und Regionsversammlung jeweils drei Stimmen zu zählen sind.

Werden die Rennen um die Posten des Bürgermeisters und des Regionspräsidenten in einer Stichwahl entschieden, kommen am 26. September noch einmal drei Wahlzettel dazu – denn dann wird auch der Bundestag neu gewählt. „Das ist den Wahlhelfern in der bisherigen Form nicht zumutbar“, sagte Stadtsprecherin Jasmin Behrens.

Zusätzliche Wahllokale meist an gleicher Stelle

Die Wähler müssen sich wegen der neuen Wahllokale aber meist nicht groß umstellen, weil die Stadt sie meist in den Schulen unterbringt, in denen sich auch die anderen Wahllokale befinden. „Dabei werden teilweise auch die Turnhallen genutzt“, sagte Behrens. Aus rechtlichen Gründen muss die Einteilung der Wahlbezirke an beiden Terminen gleich sein, was für die Bundestagswahl dann aber eine Ausnahme ist. Auch bei der Landtagswahl im nächsten Jahr gilt wieder die übliche Einteilung.

Auch bei der Briefwahl wird die Stadt mehr Personal einsetzen. „Da auch hier die Auszählung bis tief in die Nacht dauerte, wurde die Anzahl der Briefwahlvorstände von vier auf zehn aufgestockt, um auch dort die Ergebnisermittlung schneller abschließen zu können“, teilte Behrens mit.

Rückläufer stehen noch aus

Da jeder Wahlvorstand einen Vorsteher, einen Stellvertreter, einen Schriftführer und fünf weitere Mitglieder hat, benötigt die Stadt bei 64 Bezirken jetzt 512 Wahlhelferinnen und -helfer. Den ersten Teil der Wahlhelfer hat die Stadt schon im Februar angeschrieben und vor zwei Wochen weitere Briefe versandt.

Der stellvertretende Wahlleiter Markus Saars zeigt vor der Wahl 2016 den großen Ratsstimmzettel. Jeder Wähler darf dort wieder drei Kreuze machen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

„Der Anteil der Zusagen steht momentan noch nicht fest, da noch nicht alle Rückläufer eingegangen sind“, sagte Behrens. In der Regel müssen die Helfer an beiden Wahlterminen arbeiten, was die meisten auch akzeptieren.

Freiwillige sind noch willkommen

Die Verwaltung freut sich aber auch noch über Freiwillige, die sich per E-Mail an buergerbuero@wunstorf.de melden können. Sie müssen allerdings auch in Wunstorf wahlberechtigt sein. Als kleinen Ausgleich hat die Stadt das Erfrischungsgeld angehoben, das die Wahlhelfer für ihr Ehrenamt bekommen. Statt der vorgeschriebenen 25 Euro sind es nun bei der Kommunalwahl 50 Euro und bei der Bundestagswahl 35 Euro.

In der Woche vor dem ersten Wahltermin schult die Stadt die Vorsteher, die Stellvertreter und Schriftführer normalerweise. Ob und wie das in diesem Jahr möglich ist, wird davon abhängen, wie sich die Corona-Pandemie bis dahin entwickelt.

Von Sven Sokoll