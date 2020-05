Wunstorf

Die Stadt Wunstorf hat am Montagnachmittag den neuen Parkplatz am Schützenplatz In den Ellern offiziell eröffnet. Dafür haben Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, Ortsbürgermeister Thomas Silbermann und Christoph Rüther, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Wunstorf, das obligatorische rot-weiße Flatterband durchschnitten. 54 Stellplätze sind insgesamt entstanden, der Parkplatz hat auch eine Beleuchtung erhalten. Die Stadt Wunstorf hatte ein Parkgutachten in Auftrag gegeben, das jetzt vorliegt. Es soll in eine Beschlussvorlage für die Gremien münden.

Es gibt zwei Behindertenparkplätze, fünf Parkflächen sollen noch mit Ladesäulen für Elektroautos ausgestattet werden. Das werden die Stadtwerke übernehmen. „Ich bin froh, dass wir fristgerecht fertig geworden sind und halte den Parkplatz für eine gute Idee. Die Gestaltung und den Standort halte ich für ideal“, sagte Eberhardt. Der Bau des Parkplatzes hatte im Januar begonnen, die Fertigstellung war für Mitte bis Ende Mai vorgesehen. Die Kosten betrugen rund 100.000 Euro.

Das Parken In den Ellern ist kostenlos

„Ich halte das für eine sinnvolle Investition“, sagte Silbermann. Denn die Parkplätze sollen auch den Mitarbeitern aus den Geschäften der Innenstadt dienen, um die Belegung der Parkflächen in der Innenstadt zu entzerren. Diese sollen vorrangig von Kunden genutzt werden. „Das ist eine gute Sache, dass die Mitarbeiter diesen Parkplatz nutzen können. Es ist wichtig, dass Plätze in der City frei werden“, sagte Rüther. Das Parken In den Ellern ist zudem kostenlos. Eberhardt hofft auch, dass Kunden aufgrund der neuen Parkfläche länger in der Innenstadt verweilen.

Der neue Parkplatz ist auf eine Initiative der Mehrheitsgruppe im Rat aus SPD, Grünen und FDP entstanden. Sie hatte sich dafür ausgesprochen, am Rande des Schützenplatzes In den Ellern Richtung Norden weitere Parkplätze zu entwickeln. Die CDU drang auf ein Parkdeck näher an der Innenstadt. Doch die SPD-geführte Mehrheit hatte befürchtet, dass es nach großer Investition leer stehen würde. Eberhardt mahnte auch die fehlende soziale Kontrolle an.

Bürgermeister ist strikt gegen Toilette

Eine Querungshilfe, damit Fußgänger leichter über die Bundesstraße kommen, ist ebenfalls geplant. Das ist sowieso angedacht, wenn bei dem Bauprojekt auf dem früheren Gelände der Mühle Langhorst weitere Wohnungen und eine Kita entstehen. Lob gab es auch für den städtischen Bauhof, der im Hinblick auf das Schützenfest eine Wegeverbindung zum Schützenplatz geschaffen hat. Darauf können die Teilnehmer dann aufmarschieren. Die Mehrheitsgruppe hat zudem den Bau einer Toilette am Parkplatz beschlossen. Eberhardt ist strikt dagegen. „Das halte ich für eine Verschwendung von Steuergeldern“, sagte er.

Von Anke Lütjens