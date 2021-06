Kolenfeld

Die Stadt hat den Auftrag dafür erteilt, an der Einmündung der Adolf-Oesterheld-Straße in die L 392 eine neue Ampel zu bauen. Schon 2016 gab es Pläne dafür, die die Region Hannover und das Land gemeinsam finanzieren wollten. Im Mai wurde dann aber bekannt, dass die Kosten nach der Ausschreibung deutlich über der erwarteten Summe von 160.000 Euro lag. Daraufhin war in der Wunstorfer Politik noch einmal die Debatte aufgeflammt, ob nicht ein Kreisel an der Stelle ohnehin viel besser sei.

„Wir mussten uns noch einmal mit den Geldgebern abstimmen, ob sie auch mehr bezahlen, aber wir haben jetzt grünes Licht bekommen“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Piellusch nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montag. Die Stadt will den Bau vorfinanzieren und sich die Kosten dann erstatten lassen. „Jetzt soll die Ampel so schnell wie möglich stehen“, sagte Piellusch. Er rechnet damit spätestens bis zum Jahresende.

Von Sven Sokoll