Stadt Wunstorf hat freie Plätze für Geflüchtete aus Afghanistan

Wunstorf

Die Bundeswehr ist mit drei Transportfliegern des Typs A400M in Afghanistan im Einsatz, um deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte zu evakuieren. Niedersachsen will mindestens 450 Menschen aufnehmen.

40 Plätze für Geflüchtete frei

Auch Wunstorf möchte schnelle und unbürokratische Hilfe leisten. Die Stadt habe mit 79 Geflüchteten ihre Quote erfüllt, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Diese galt bis Ende März 2021, eine neue hat das Land noch nicht festgelegt. Dennoch verfüge das Johanniter-Wohnheim am Luther Weg noch über 30 freie Plätze. Zehn weitere Menschen könnten in von der Stadt angemieteten Wohnungen unterkommen. „Wir beharren nicht auf der Quote“, betont Stockum.

Nähe zum Fliegerhorst verstärkt Interesse zu helfen

Die Ortskräfte in Afghanistan hätten für die Sicherheit der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland gesorgt. Daher verdienten sie im Gegenzug ebenfalls Schutz vor den Kämpfern der militant-islamistischen Taliban. Durch den Fliegerhorst, von dem aus die Maschinen am Montagmorgen zu ihren Hilfsflügen gestartet sind, bestehe zudem ein besonderes Interesse zu helfen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wunstorf nimmt gerne geflüchtete Familien auf

Die Stadt Wunstorf verfüge über einen guten Kontakt zur Landesaufnahmehörde. Für die Verwaltung spiele die Nationalität der Geflüchteten generell aber keine Rolle. „Wir haben bisher immer gerne Familien genommen. Wir reichen allen die Hand“, sagt Stockum.

Von Rita Nandy