Wunstorf

Als schwierig betrachtet es die Stadt Wunstorf, den Digitalpakt für die Schulen von Bund und Ländern zügig umzusetzen. Sie hat von dem Fördergeld in Höhe von 1,6 Millionen Euro, das Wunstorf nach dem 2020 aufgelegten Programm in Anspruch nehmen kann, bisher erst 2 Prozent in Anspruch genommen.

Die Verwaltung nennt in einer aktuellen Informationsvorlage für die Kommunalpolitiker einige Gründe dafür, dass sie das Programm bisher nur sehr schleppend umsetzen kann. So kann sie das Geld immer erst dann beantragen, wenn die Projekte abgeschlossen sind und die Verwaltung neben einem Verwendungsnachweis das medienpädagogische Konzept der jeweiligen Schule vorlegt.

Anderes Programm ging vor

Mobile Endgeräte darf die Stadt für die Schulen erst dann beschaffen, wenn sie vorher die grundlegende Infrastruktur wie LAN- und WLAN-Verbindungen, Lernplattformen, interaktive Tafeln und digitale Lehrmittel beschafft hat. Außerdem ist die Summe für die Endgeräte auf 25.000 Euro pro Schule gedeckelt. Die Fachleute aus der Verwaltung beklagen außerdem, dass die Lieferzeiten sehr lang geworden sei, weil überall eine starke Nachfrage nach IT herrsche. Und einzelne Schulen hätten zwischenzeitlich auch ihre Wünsche geändert, welche Ausstattung sie haben wollten.

Lesen Sie auch: Wunstorf soll bis 2024 digitale Schulen haben

Wegen der Corona-Pandemie ist außerdem im vergangenen Jahr noch ein weiteres Förderprogramm aufgelegt worden, damit die Schulen bessere Voraussetzungen für das Lernen zu Hause bekommen. Darüber hat die Stadt 410 Tablets für 162.500 Euro angeschafft, damit die Schulen sie an Schülerinnen und Schüler ausleihen konnten. Weil das dringende Anschaffungen waren und die Bedingungen auch erleichtert waren, habe die Stadt in der Zeit weniger Projekte nach dem Digitalpakt umsetzen können, heißt es.

Jetzt kommen Lehrergeräte

In diesem Jahr könnte sich ein ähnlicher Effekt wiederholen: „Derzeit befindet sich ein Förderprogramm des Landes zur Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten in Vorbereitung“, berichten die Experten der Verwaltung. Weil die Geräte nach den Entwürfen bis Ende September angeschafft sein müssen, könnte das die Prioritäten erneut verschieben.

Lesen Sie auch:

Otto-Hahn-Realschule: So läuft der Unterricht in der ersten Tabletklasse

Achtklässler des Hölty-Gymnasiums bilden erste Tabletklasse

Dennoch hat die Stadt jetzt für die nächsten vier Jahre die Zielmarken aktualisiert und den Medienentwicklungsplan für ihre elf Schulen fortschreiben lassen. Darin sind unter anderem wandelnde Ansprüche festgehalten, etwa dass immer mehr Geräte eine WLAN-Verbindung ins Internet benötigen. Außerdem mahnen die Planer zu berücksichtigen, dass die Geräte nur eine begrenzte Lebensdauer hätten und rechtzeitig ersetzt werden müssten. Insgesamt gehen die Gutachter des Büros Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch davon aus, dass bis 2024 mindestens 3,7 Millionen Euro in die neun Grundschulen, die Otto-Hahn-Schule und das Hölty-Gymnasium fließen müssen.

Um die vielen Aufgaben bewältigen zu können, hat die Verwaltung im Januar und im April zwei weitere EDV-Fachleute eingestellt. Der Schulausschuss berät über den Medienentwicklungsplan in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. Mai, in Form einer Videokonferenz ab 18 Uhr. Wer daran teilnehmen will, muss sich bis 15 Uhr unter carolin.sohmen@wunstorf.de oder Telefon (05031) 101253 anmelden.

Sven Sokoll