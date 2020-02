Stadt Wunstorf lädt zu spanischem Abend in die Abtei ein

Wunstorf

Wie viele Amtssprachen sind in Spanien anerkannt? In welcher Stadt steht die älteste Universität des Landes? Diesen Fragen wird am Dienstag, 17. März, ab 18.30 Uhr auf den Grund gegangen. Die Stadt Wunstorf lädt dazu ein, gemeinsam einen spanischen Abend in der Abtei, Wasserzucht 1, zu verbringen. Dieser soll auch dem sozialen Miteinander und der Integration in der Stadt dienen. Der Eintritt ist kostenlos.

Spanier stellen ihre Heimat vor

In einem Kurzvortrag stellen Spanier, die in Wunstorf leben, ihr Heimatland vor. Amor Flamenco begleiten den Abend musikalisch. Die in Hannover lebenden Musiker Jorge La Guardia, Miguel Casas, Juan Reyes und Carmen Salado möchten die Besucher an diesem Abend mit Gitarren, Gesang und Tanz für die Kultur des Flamencos begeistern. Ein kleines Tapas-Büfett rundet den geselligen Abend ab.

Der spanische Abend ist einer von fünf Länderabenden, die durch den Integrationsfond der Region Hannover „Miteinander – Gemeinsam für Integration“ finanziell unterstützt werden. „Ende September gab es bereits einen syrischen Abend, der auf reges Interesse gestoßen war und schon nach kurzer Zeit ausgebucht war“, sagte Wunstorfs Gleichstellungsbeauftragte, Sandra Werner. Die Stadt Wunstorf hat die komplette Veranstaltungsreihe initiiert – vertreten durch die Gleichstellungsstelle sowie die Anlaufstelle für Integration und soziale Arbeit.

Miteinander steht im Vordergrund

An den Länderabenden sollen sich Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kennen lernen und austauschen. „Mit den Länderabenden haben wir in Wunstorf die Möglichkeit, Eindrücke über unterschiedliche Kulturen und Heimatländer zu bekommen, ohne sie zwangsläufig bereist zu haben. Das Miteinander steht dabei an erster Stelle“, teilte Werner mit. Auch Lisa Eisele, Sozialarbeiterin in der Anlaufstelle für Integration und Soziale Arbeit befürwortet das Konzept der Länderabende. „Solche Veranstaltungen machen die Vielfältigkeit der Wunstorfer Bürger sichtbar und fördern die Integration innerhalb der Kommune“, betonte Eisele.

Anmeldungen sind erforderlich

Kooperationspartner sind die Johanniter-Unfallhilfe, der Arbeitskreis Asyl und Integration der Diakonie Hannover-Land und der Integrationsbeirat der Stadt. Der spanische Abend findet zudem in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Spanischen Gesellschaft Niedersachsen und dem Adelante-Projekt des Caritasverbands Hannover statt.

Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 12. März, bei der Gleichstellungsstelle der Stadt unter Telefon (05031) 101376 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@wunstorf.de erforderlich.

Von Anke Lütjens