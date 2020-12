Stadt Wunstorf lässt illegale Rampen in Blumenau beseitigen

Blumenau

Mountainbiker haben offenbar das Blumenauer Wäldchen am Kirchweg für ihr Hobby entdeckt. Dafür haben sie Rampen und kleine Gräben angelegt, um sie zu überspringen oder zu überfahren. Seit Dienstagmorgen nun beseitigt ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs diese. Die Stadt Wunstorf hat die Arbeiten erstmals in diesem Jahr in dem Wäldchen beauftragt, im Barnewäldchen sind keine illegalen Bauwerke bekannt.

Verwaltung hat Sicherheit im Blick

Die Verwaltung führt für die Beseitigung vor allem Sicherheitsgründe an. „Der Baumbestand wird nicht regelmäßig kontrolliert, und es gibt somit auch keine Pflege, um die Verkehrssicherheit herzustellen“, teilt Stadtsprecherin Lisa-Marleen Schmitz mit. Die Bauwerke könnten auch andere Nutzer des Wäldchens gefährden. Vor allem viele Hundebesitzer gehen mit ihren Tieren dort spazieren.

Entwicklung des Waldes nicht gefährden

Die Stadt hat auch die Waldentwicklung im Blick. „Das Befahren abseits von Wegen beschädigt den Unterwuchs und behindert die natürliche Verjüngung des Waldes“, heißt es aus der Abteilung Gartenbau. Das Niedersächsische Waldgesetz sieht vor, dass das Fahrradfahren abseits von Wegen innerhalb von Wäldern nicht gestattet ist.

Auch wenn es zum Bedauern der Stadt in Wunstorf derzeit keine offiziellen Trails für Mountainbiker oder ähnliche Sportarten gibt, bittet sie darum, von selbst angelegten Rampen im öffentlichen Bereich aus den genannten Gründen abzusehen. Der Sport sei im Kommen, heißt es seitens der Stadt. Sie vermutet, dass sich auch wegen Corona immer mehr Menschen im Freien bewegen. Zeichen von Vandalismus, Randale oder Feiern hat der Bauhof im Blumenauer Wäldchen aber bisher nicht entdeckt.

Von Anke Lütjens