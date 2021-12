Wunstorf

Die Stadt Wunstorf hat der Region Hannover Straßen gemeldet, auf denen über den Jahreswechsel Feuerwerk verboten werden soll. „Wir haben uns am Vorjahr orientiert“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Auf der Liste stehen damit wieder die Fußgängerzone, der Barneplatz, der Bahnhofstunnel, der ZOB sowie in Steinhude der Platz an den Strandterrassen und die Promenade. Die Region hat ihre Verfügung noch nicht veröffentlicht, doch im letzten Jahr galt das Verbot von 21 bis 7 Uhr.

„Im vergangenen Jahr ist es an den Plätzen mit dem Verbot überall ruhig geblieben“, sagte Stockum. Die Region Hannover hatte ursprünglich an ein flächendeckendes Verbot gedacht, will sich jetzt aber auf die Plätze konzentrieren, die sonst immer sehr belebt waren. Das soll Corona-Infektionen vermeiden.

Von Sven Sokoll