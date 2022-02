Wunstorf

Die Stadt will die erfolgreichsten Sportler Wunstorfs im Sommer bei einer großen Ehrung auszeichnen. Wegen der Corona-Pandemie war die Ehrung zweimal ausgefallen, sodass bei der Show im Sportforum des Hölty-Gymnasiums am Sonnabend, 9. Juli, von 17.30 bis 20 Uhr jetzt die Leistungen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 gewürdigt werden sollen. Dabei gelten die Kriterien der entsprechenden Richtlinie. Die Verwaltung ruft jetzt die Vereine und Einzelsportler auf, ihr bis zum 31. März zu melden, wer danach zu ehren ist.

Die Mitteilung soll folgende Informationen umfassen: Name des Sportlers oder der Sportlerin, außerdem die Anschrift, der Verein und welche Leistungen genau erreicht wurden. Als Nachweis ist eine Kopie erforderlich. Die Meldungen ist per Post an Stadt Wunstorf, Fachdienst Kultur und Sport, Südstraße 1, 31515 Wunstorf, oder per E-Mail an sportstaettenverwaltung@wunstorf.de möglich. Alle zu ehrenden Sportler erhalten dann noch eine persönliche Einladung.

Von Sven Sokoll