Wunstorf

Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen reglementiert die Stadtverwaltung auch den Zugang in das Rathaus wieder strenger. Weiterhin müssen Besucher sich vorher telefonisch anmelden, entweder bei den bekannten Ansprechpartnern oder über die zentrale Nummer (0 50 31) 10 11. Um zu verhindern, dass Besucher trotzdem spontan kommen, schließt die Stadt auch die Außentüren wieder. Bei bereits vereinbarten Terminen bleibt es.

Die Besucher des Bürgerbüros sollen vorrangig die Online-Terminvergabe nutzen. Die Stadtbibliothek bleibt vorerst weiter geöffnet. In allen Gebäuden der Stadtverwaltung müssen die Besucher aber einen mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz tragen. Für Wunstorf hat die Region am Dienstag 22 Corona-Erkrankte gemeldet, nachdem die Zahl am Freitag noch bei acht gelegen hatte. Die erstmals gemeldete Rate von Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern im Verlauf von einer Woche lag bei 45,1 und damit an sechster Stelle der Regionskommunen.

Von Sven Sokoll