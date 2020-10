Steinhude

Die Stadt Wunstorf beginnt mit einem einjährigen Verkehrsversuch am Sölterweg in Steinhude. Der Ortsrat wollte dort mit einer Einbahnstraßenregelung erreichen, dass am Ortseingang nicht mehr so viele Besucher des Touristenortes von der Hauptstraße Im Sandbrinke aus in das Wohngebiet fahren. Für einen Versuch stellt die Verwaltung am Donnerstag, 22. Oktober, nun ein Schild mit einem Einfahrtsverbot auf.

Auf dem Sölterweg darf weiterhin in beiden Richtungen gefahren werden. Weil die Anlieger den Bereich weiterhin erreichen können müssen, rechnet die Stadt wegen der notwendigen Umwege mit mehr Verkehr auf den Straßen Zum Pageskampe, Braustraße und An der Trift. Radfahrer, Linienbusse und Landwirte dürfen aber weiterhin auch von der Kreisstraße aus in den Sölterweg einfahren. Auf der K 331 passt die Stadt auch die Markierungen und Schilder entsprechend an.

Von Sven Sokoll