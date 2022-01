Wunstorf

Die Wunstorfer Innenstadt vereint viele Funktionen und hat in ihrem Mix lange gut funktioniert. In der Vergangenheit sind aber schon die ersten Schwierigkeiten aufgetreten, unter anderen durch den gewachsenen Onlinehandel. „Corona hat das alles noch verstärkt“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch. Deshalb will die Stadt jetzt die Chance nutzen, mit Geld aus der Städtebauförderung in den nächsten Jahren viel zu investieren. Doch was sich dabei verändern muss, dazu befragt die Stadt jetzt zum Beginn des Prozesses die Bürger.

Als bisher bekannte Probleme nannte Piellusch bei einem Pressetermin Leerstände und fehlende Barrierefreiheit. In der mehr als 40 Jahre alten Fußgängerzone sollte sich in einigen Bereichen auch baulich etwas ändern, und die Menschen müssen sich dort wieder lieber aufhalten. Dabei könnte ein Aspekt sein, die Südaue wahrnehmbarer zu machen. „Auch dem Klimawandel müssen wir künftig wohl stärker Rechnung tragen“, sagte Piellusch. Alle diese Aspekte sollen in ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept einfließen, das die Voraussetzung für das Geld aus der Städtebauförderung des Landes ist.

An viele Stellen in der Innenstadt besteht mittlerweile Handlungsbedarf. Quelle: Kathrin Götze

Um es vorzubereiten, hat die Stadt im November das Büro BPW Stadtplanung aus Bremen beauftragt. Dabei soll nicht nur herauskommen, welche Themen wichtig sind, sondern auch, wie der Programmbereich dann künftig genau abgegrenzt werden soll. In der vergangenen Woche haben Politik, Verwaltung und Planer bereits mit Interessenvertretern aus der Innenstadt wie Werbegemeinschaft, Kulturring und Heimatverein gesprochen. „Dabei hat man sehr viel Motivation gespürt, diese Chance für Wunstorf zu nutzen“, sagte Ortsbürgermeister Thomas Silbermann (SPD).

Umfrage läuft bis zum 31. Januar

Doch jetzt soll die Beteiligung noch breiter werden, da jetzt bis zum 31. Januar eine Onlineumfrage unter der Adresse www.wunstorf.de/innenstadtkonzept läuft. „Das ist eine Chance, weitere Aspekte in den Prozess zu holen, die bisher noch nicht angesprochen wurden“, sagte Projektleiter Niklas Fluß. Im ersten Teil sollen die Teilnehmer in fünf bis zehn Minuten in einer Umfrage sagen, wie sie den aktuellen Zustand der Innenstadt in unterschiedlichen Bereichen bewerten und welche Schwerpunkte ihnen für die künftige Entwicklung am wichtigsten sind.

Auf einer Karte können dann die Teilnehmer dann Punkte markieren, die sie positiv oder negativ finden oder für die sie bestimmte Ideen haben. Sie können aber auch die Einträge der anderen Teilnehmer bewerten. „Deshalb ist es vielleicht sinnvoll, mehrfach zu kommen und auch Meinungen zu den anderen Vorschlägen zu äußern“, sagte Piellusch. So bekommt die Stadt am Ende einen Eindruck davon, was eher Einzelmeinungen sind und was auf eine breitere Zustimmung stößt.

Auf der Ideenkarte sind online die ersten Stellen in der Innenstadt schon mit Einträgen versehen worden. Quelle: Stadt Wunstorf

Auch Nachbarn sind willkommen

Die Stadt setzt auch darauf, dass auch aus den Nachbarkommunen sich viele Einwohner an der Umfrage beteiligen. „Wir wollen ja auch für andere attraktiv sein, deshalb ist auch interessant, welche Wahrnehmung sie von Wunstorf haben“, sagte Stadtbaurat Alexander Wollny. Am 26. März sollen die Ergebnisse dann bei einer Planungswerkstatt weiter mit Bürgern diskutiert werden.

Das Zukunftskonzept, das die EU mit dem Sofortprogramm Perspektive Innenstadt unterstützt, soll bis zum Juni fertig sein. Wie viel Geld dann in die nächsten zehn bis 15 Jahren in die Innenstadt aus der Städtebauförderung fließen wird, hängt von der Gestalt der einzelnen öffentlichen und private Projekte ab. Sie müssen einzeln beim Land beantragt werden und werden in der Regel mit 60 Prozent gefördert. „Es geht hier aber auf jeden Fall um mehrere Millionen Euro“, sagte Piellusch.

Von Sven Sokoll